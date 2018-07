Tutti parlano di lei: fisico prorompente, occhi magnetici, capelli biondi e una gran voglia di sfondare ad Hollywood. Classe 1992, lei è la top model Kate Upton. La grande novità del momento? È incinta del marito Justin Verlander. È lei stessa a svelare su Instagram la sua dolce attesa, pubblicando una foto in cui mostra il pancione arrotondato. In vacanza a Miami, Kate posa in terrazza davanti a uno sfondo suggestivo. La prima gravidanza della 26enne arriva a 8 mesi dalle nozze celebrate in Italia in grande stile. Kate e Justin decisero di sposarsi in Toscana, terra meravigliosa che ha fatto da sfondo al loro evento. Il sì tutto italiano della super modella e attrice con il campione di baseball americano, lanciatore dei Detroit Tiger, fu celebrato il 23 novembre scorso. (Continua a leggere dopo la foto)

Le nozze ebbero come cornice la chiesa medievale di Castiglion del Bosco, a Siena, per il rito cattolico. Per i festeggiamenti, invece, la coppia trasferì gli ospiti presso il Luxury Resort Rosewood per una cerimonia in pompa magna nei toni del rosa e dell’avorio. “Divertimento, party, tequila e cibo” aveva promesso la top model per il suo matrimonio, e ha fatto in modo di mantenere la parola data. L’amore tra la Upton e Verlander è nato nel 2011 e ha resistito senza scossoni fino al 2017, anno in cui è stato celebrato il matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Upton è stata a lungo considerata una tra le modelle più desiderate al mondo. Rappresentante del genere curvy, ha fatto appassionare milioni di uomini in tutto il mondo. Modella diventata nota per le cover di Sports Illustrated, fu coinvolta in uno spiacevole scandalo foto quando aveva solo 22 anni e un hacker si inserì in maniera fraudolenta nei suoi account privati, rubando foto hot poi pubblicate in rete. All’indomani della pubblicazione delle foto, che ritraevano anche l’allora fidanzato Justin, la modella aveva annunciato pesanti ritorsioni legali contro i responsabili di quell’ignobile gesto. (Continua a leggere dopo la foto)

#PregnantinMiami @justinverlander

Nel 2011, Brett Ratner si accorge di lei e le offre un piccolissimo ruolo di “Tower Heist – Colpo ad alto livello”, con Ben Stiller, a cui segue un cameo, l’anno dopo, nella commedia “I tre marmittoni”, di Peter e Bob Farrelly, dove la Upton ricopre il ruolo di Sorella Berenice. Nel frattempo, la sua carriera nel mondo della moda prosegue a gonfie vele per marchi come Jenna Leigh, Beach Bunny, Victoria’s Secret e Guess, guadagnandosi anche le copertine di Vogue Italia, Esquire e GQ. Il sito Models.com l’ha piazzata al secondo posto tra le modelle più sexy del mondo.

