“Chi si rivede!”. Riecco Gianluca Vacchi: ecco come ritroviamo Mr. Enjoy

Era scomparso dalle scene, ma adesso è tornato. Gianluca Vacchi, cinquantun anni il prossimo 5 agosto, si autoproclama una popstar del lifestyle e lo fa dalle colonne del Corriere.it, che ha deciso di intervistarlo e capire come vive dopo il clamore degli anni passati.. Con 11 milioni e mezzo di follower e 100 milioni di visualizzazioni del nuovo singolo Love, Vacchi è per sua definizione un intrattenitore globale. Mentre cammina per la villa di Ibiza, risuonano le campanelle delle cavigliere del Rajasthan. ‘’Sono del 1800, vibrano anche durante le serate all’Amnesia’’. Il club ibizenco, tempio della house music, ospiterà tutti i mercoledì dell’estate, per 12 serate di fila, il suo djset Vibra. Si parla di un compenso in generale per i suoi DJ set nel mondo che oscilla tra i 30 e i 100 mila euro a serata. ‘’Non si eredita niente, - ha raccontato Vacchi - e cose vanno conquistate, è comodo dire che ero il classico figlio ricco. Ero abbiente, ma non sono nato in una miniera d’oro: ho fatto lo sportivo fino a 18 anni, poi mi sono messo in un mare di debiti per fare l’imprenditore. Rispetto a quel che sono oggi, ero un niente’’. (Continua a leggere dopo la foto)



E come è diventato un re dei social? Alla domanda Vacchi risponde così: ‘’A 45 anni. Fino a quel momento ho vissuto a Bologna: ero così radicato che se uscivo dalla mia città dicevo che mi serviva il passaporto. Ho vissuto due vite’’. Gianluca Vacchi si è trasferito a Miami, nella sua super villa. E con lui c’è la giovanissima fidanzata Sharon Fonseca: bellissima e super sexy, sfoggia le sue curve da urlo in spiaggia, come ha mostrato il settimanale ‘’Oggi’’ qualche giorno fa.

Non si candiderebbe? ‘’Se i follower sono voti non me la caverei male. Ma fino a 60 anni voglio fare musica e poi l’attore: mi hanno proposto cose importanti all’estero’’. “Mr Enjoy", come viene chiamato, divide il web. I suoi haters sono molti ma lui si butta le critiche alle spalle. L'ultimo tatuaggio che si è fatto è proprio un messaggio per chi continua a criticarlo.

Mi sono tatuato la scritta Love (nome del suo nuovo singolo ndr.) e la mia faccia sulla schiena, con il dito che zittisce le chiacchiere. E la vita privata? Mister Enjoy non nasconde il suo grande sogno: ‘’Mi manca un figlio, tra un dj-set e l'altro vorrei sperimentare anche un po' di energia riproduttiva. Ma prima dei 60 anni’’. Chissà se Sharon è quella giusta.

“Altro che single… Gianluca Vacchi si sposa!”. Dopo la rovinosa storia con Giorgia per il deejay milionario è arrivato il momento di pensare alla famiglia. Una futura moglie di sangue blu…