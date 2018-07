“Elisabetta…”. La notizia sulla regina fa ‘rabbrividire’: 70 anni fa, ma si scopre ora

Un libro che sta facendo tanto, tantissimo rumore. Parliamo di The Queen’s Marriage, opera della più pettegola delle biografe reali, Lady Colin Campbell, che ha ricostruito anche la vita sessuale della regina Elisabetta e di suo marito Filippo. Righe che persino il Sun, famoso per il poco tatto, si è rifiutato di pubblicare e che nel Regno Unito hanno scatenato un putiferio. Nessuno infatti sentiva il bisogno di indagare su quello che faceva nell’intimità la Regina Elisabetta, quando era giovane. Lady Colin sì e nelle 320 pagine di The Queen’s Marriage ha osato l’inimmaginabile ed è ora è finita al centro di aspre critiche: i giornali che per anni hanno sguazzato negli scandali di Diana, Carlo e Camilla si rifiutano di riprendere quanto ha voluto rivelare. Lady Colin è stata accusata di essersi inventata dei fatti. "Puoi solo essere un vero e credibile testimone di una storia solo se sei lì. Lady Colin non è nessuna di queste cose", ha affermato l'ex maggiordomo della regina Paul Burrell. (Continua a leggere dopo la foto)



Mentre l'ex corrispondente della Bbc Jennie Bond ha definito il libro "sgradevole, inutile e dozzinale". Accuse a cui ha voluto controbattere nel programma Loose Women di ITV, affermando che i dettagli che ha riportato sono noti “in certi circoli” e in particolare tra gli amici di Filippo. Il cugino del duca di Edimburgo, Lord David Milford Haven, sarebbe infatti stato a conoscenza di molto di quanto avvenne nel viaggio di nozze di Elisabetta e Filippo, cominciato a Broadlands, la residenza di Lord Louis Mountbatten nello Hampshire.

Ma quali sono i dettagli hot su Elisabetta II e il principe Filippo? I due avrebbero avuto una vivace vita sessuale durante i loro vent'anni e la regina avrebbe mostrato un “sano e focoso appetito sessuale''. Niente di male: anche ai suoi tempi era considerato un segno di buona salute”. “Filippo – si legge – avrebbe inoltre lodato con gli amici la bellezza della sua pelle”. “La loro storia è stata devastata da bugie raccontate dai tabloid e da serie tv come The Queen- le parole di Lady Colin -. Che male c’è se io dico la verità?”.

Non solo. Lady Colin ne ha anche per il principe consorte, Filippo di Edimburgo, che viene descritto come un "farfallone cascamorto che flirtava con tutte". Tradimenti ipotetici che sarebbero stati rivelati a Elisabetta dalla sorella Margaret e che causarono alla Regina una depressione che durò per mesi. Lady Colin si è già dovuta difendere e, parlando nel programma ''Loose Women di Itv'', ha affermato che questi particolari sono ben noti in "certi circoli". Difficilmente, però, qualcuno si farà avanti per confermarli.

