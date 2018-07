“Sempre nascosto”. Mai visto Luigi Berlusconi? Ecco il figlio di Silvio e Veronica

''Tutto suo padre'', titola l’ultimo numero di ''Novella 2000'' a corredo di una serie di scatti rubati all’intimità di Luigi Berlusconi. Il terzo figlio dell’ex Premier e di Veronica Lario è stato sorpreso infatti a Porto Rotondo, in Sardegna, nella baia di Villa Certosa. E mentre il padre atterrava con il jet privato, insieme alla compagna Francesca Pascale e le amiche Francesca Cipriani ed Elena Morali, Luigi si appartava con la fidanzata Federica Fumagalli. Entrambi di ricca famiglia e usciti brillantemente dalla Bocconi, i due si sono intrattenuti tra coccole bollenti e 'avvinghiamenti' hot. Di tutti i figli di Silviao Berlusconi, il giovane Luigi è senz’altro il più riservato. Lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e dal gossip, ha sempre manifestato un consapevole distacco dalla vita mondana. Nato ad Arlesheim (Svizzera) il 27 settembre 1988, imprenditore e finanziere, alla domanda ''La televisione?'', lui ha risposto ''No grazie, per ora non è la mia strada. Meglio la finanza''. (Continua a leggere dopo la foto)



Con Federica, Luigi Berlusconi è insieme già da parecchi anni. Prima di lei ha avuto però una relazione con Ginevra Rossini, nipote del noto imprenditore Salvatore Ligresti, recentemente scomparso. Luigi ha scelto la strada dei padroni del mondo, quelli della classifica di Forbes. Prima la laurea alla Bocconi, il passaggio da JP Morgan a Londra (“Mi aprì gli occhi definitivamente sul mio futuro”) e lo stage alla Sator di Matteo Arpe (l’acerrimo nemico di Cesare Geronzi, banchiere di sistema legatissimo invece al padre), con il quale non ha mai rotto il legame acquistando una piccola partecipazione, 5 milioni, nel fondo.

Siede nei cda di Mediolanum (“Un ragazzo straordinario”, inneggia “zio” Ennio Doris) e in quello di Fininvest, ha investito 50 milioni in varie partecipazioni, è il primo ad arrivare in ufficio, si racconta, insieme al fatto che ha la fissa di spegnere le luci, segno questo di tycoon di razza a quanto pare, lo faceva Leopoldo Pirelli e lo fa sempre Bill Gates. Nel 2014 ha ricevuto l’investitura a presidente, al posto di Salvatore Sciascia, un fedelissimo del vecchio clan, della Holding Italiana Quattordicesima, scatola che custodisce le quote del patrimonio dei tre fratelli ovvero il 21,4 per cento di Fininvest (che vuol dire Mediaset, Mondadori, Mediolanum, Mediobanca).

La nomina è arrivata dopo il mandato in B Cinque, holding creata dal patriarca per riunire in un unico cda i figli nati dal primo e dal secondo matrimonio. Un capitale modesto ma la carica sembra emblematica: è Luigi l’amministratore unico. Lo scorso anno Luigi Berlusoni era stato paparazzato in Sardegna mentre dava un bacio in bocca a un suo amico. ‘Paparazzata’ che, in poche ore, era diventata virale. “Dio c’è”, “È il karma”, “Silvio avrà un infarto”, erano stati commenti arrivati in rete a commento della notizia. Ma il gossip si è poi chiuso con il fidanzamento di baby Berlusoni e della bella Federica.

