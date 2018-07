“Oh la la”. Elisa Isoardi da infarto. Esce dall’auto, il vestito si apre e… Boom!

Elisa Isoardi sta vivendo un periodo particolarmente felice, soprattutto grazie a Matteo Salvini, a cui non smette di dedicare parole d’amore su Instagram. La conduttrice e il leader della Lega sono più innamorati che mai, tanto che starebbero progettando la convivenza e in seguito le nozze. Elisa Isoardi e Salvini sono stati paparazzati dal settimanale ''Oggi'' e la conduttrice è più bella che mai. Semplice, vestita con un abito nero di Elisabetta Franchi, la Isoardi lascia intravedere le sua gambe chilometriche ed è subito pioggia di flash. Con questo look, la prossima conduttrice di La prova del cuoco ha stregato davvero tutti. Elisa si è concessa anche una cena al ristorante La risacca 2 di Milano, con il suo compagno Matteo Salvini, per una volta libero da impegni di governo e ha dato spettacolo. Uscita dall'auto il vestito della Isoardi si è aperto e Matteo Salvini ha buttato l'occhio proprio sullo spacco. Insieme a loro c'erano i due più stretti collaboratori di Elisa: Cataldo Calabretta, il suo avvocato-agente, e Domenico Zambelli, ex assistente di Simona Ventura, che le cura il look. Un team che si prenderà cura della conduttrice, sempre più corteggiata. (Continua a leggere dopo la foto)

Mentre Salvini è impegnato con il ruolo di Ministro dell’Interno nel nuovo Governo, la Isoardi si prepara a presentare La Prova del Cuoco, dopo l’addio di Antonella Clerici. Intervistata da Diva e Donna, la modella piemontese ha raccontato le gioie della vita a due. “Il primo ingrediente della mia vita è la sveglia presto perché c’è un sacco da lavorare per il programma, ma è la fase più bella. E poi c’è il sole di Roma, dove vivo da 16 anni, ma da quando ci vive stabilmente anche “lui”, beh, in coppia è più bello”, spiega la conduttrice a Diva e Donna.

[caption id="attachment_289274" align="alignnone" width="800"]

I due, oggi, vivono insieme a Roma e la convivenza ha donato alla conduttrice nuova vitalità. “Di politica, naturalmente, non parlo però la vita in due mi dà una forza incredibile. Non temo alcuna sfida oggi e sono molto felice”, confessa. Ora nel suo cuore c’è posto solo per il leader del Carroccio, come dimostrano le numerose dediche d’amore su Instagram. L’ultima, arrivata in queste ore, è un vero e proprio inno all’amore per il suo compagno. Si tratta di un estratto del romanzo Un uomo di Oriana Fallaci, intenso e romantico.”#unuomo #orianafallaci #testi #letture” ha scritto la conduttrice e il pensiero di tanti follower è andato immediatamente a Salvini.

[/caption]

L’amore con Matteo Salvini procede a gonfie vele, ma Elisa Isoardi ha anche un altro motivo per essere felice ovvero avere la stima di Antonella Clerici che ha consigliato alla Rai di affidarle la conduzione de La prova del cuoco dopo la sua decisione di lasciare il programma dopo 18 anni. “Le cose non vere possono fare male. Così il telefono è un bellissimo strumento per capire davvero cosa dice e cosa pensa una persona di te. Così ci siamo cercate, sentite e lei con me è stata stupenda”.

Arrivano ‘strane’ notizie su Matteo Salvini: è Elisa Isoardi a dire tutto. Scoppia il caso