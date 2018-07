Al matrimonio più vip dell’anno – quello di Chiara Ferragni e Fedez – manca davvero poco. I due si sposeranno il 31 agosto 2018 a Noto, in Sicilia, e la festa, secondo i rumors, durerà 3 giorni. Ci saranno tantissimi invitati vip e, come è facile immaginare, la festa sarà una roba indimenticabile. Ci saranno migliaia di fiori, ma anche tanta musica, una ruota panoramica e moltissime sorprese. Le testimoni della sposa, in tutta probabilità, saranno le sue due sorelle con le quali, da quando è nato il piccolo Leone, Chiara ha stretto un legame ancora più stretto. Intanto tutti si chiedono come si vestirà la sposa. Ma l’argomento è ovviamente più che top secret. Si ipotizza che la Ferragni cambierà d’abito varie volte. L’ipotesi è che scelga come primo abito uno classico con il corpetto in pizzo e la gonna svasata. È così che la Ferragni, tempo fa, aveva descritto il suo vestito da sposa ideale. Ma non si sa nulla di più. In compenso, però, sappiamo altro. E cioè sappiamo dove festeggerà l’addio al nubilato. Continua a leggere dopo la foto





Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la fashion blogger abbia deciso di andare a Ibiza insieme alle amiche. E il piccolo Leone con chi starà? Beh, ovviamente con papà Fedez che, mentre Chiara è a far baldoria, resterà a Milano col piccolo. Come riporta la rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi: “Chiara Ferragni ha scelto la meta dove celebrerà il suo addio al nubilato in vista del matrimonio con Fedez”. E ancora pare che sia stata lei a convocare tutte per la partenza.

Fedez, scrive ancora Chi, “Rimarrà a casa con il piccolo Leone”. Ovviamente la Ferragni non perderà occasione di condividere coi suoi follower i momenti salienti del suo addio al nubilato. E lui – lo sposo – potrà seguire le sue storie su Instagram e restare aggiornato. Almeno in parte. Poi toccherà a Fedez ma di quel che riguarda il suo addio al nubilato non si sa ancora nulla. Se pensiamo a quanto la Ferragni abbia lasciato tutti a bocca aperta con la festa organizzata per i 30 anni, ci aspettiamo di tutto per l’addio al nubilato prima e per il matrimonio poi. Continua a leggere dopo la foto

Per chi non lo sapesse, il rito civile verrà celebrato a Palazzo Ducezio, dove ha sede il comune, mentre il party si svolgerà presso una romantica tenuta ottocentesca, la Dimora delle Balze. “Lo immagino in un giorno assolato, con molti amici, la mia famiglia e i miei animali domestici – aveva detto Chiara del suo matrimonio -. Mi piacerebbe che fosse all’aperto e con la luce naturale. Il mio vestito dovrebbe essere lungo fino a terra, ma semplice, con il corpetto ricamato”. Stiamo a vedere.

Ferragni e Fedez a luci rosse. Lei è nuda, lui lo fa senza pudore. E tutti vedono. Mai erano stati così eccitati. Tutti sconvolti (e scatenati)