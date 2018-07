“E che ci fa con lui?”. Gregoraci, qualcosa non torna? Le ultime foto l’hanno beccata così

Sono passati otto mesi da quando, dopo un chiacchiericcio infinito fatto di prove, scoop e smentite ufficiali, l’ex manager di Formula 1 Flavio Briatore e la showgirl Elisabetta Gregoraci si erano detti addio. Un divorzio celebrato con tutti i crismi che aveva riempito la pagine dei rotocalchi. Sembra un’eternità da quando la coppia si faceva fotografare in Kenya. Sorridenti, felici, con i maligni che dicevano che i ferri, tra loro, fossero cortissimi. E invece ecco la novità , Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si frequentano ancora.La conduttrice di “Made in Sud” infatti, fotografata da "Chi", ha ricevuto un “passaggio” dall’ex che l’ha portata a Roma col suo aereo privato e una volta a terra i due, separati da otto mesi, si abbracciano affettuosamente. Nulla di che, solo amicizia a quanta pare. Allo stato dell'arte si sa che lei, che ha scelto di rimanere nel Principato di Monaco per il figlio Nathan Falco, ha un nuovo amore (l'imprenditore Francesco Bettuzzi, comproprietario della Pure Herbal) e che lui è ancora single. (Continua dopo la foto)



L'ultima voce, circolata con molta insistenza in questi ultimi giorni, ha però a che fare con il lavoro di Elisabetta. A lanciare la bomba è stato il settimale Chi, secondo cui la Gregoraci avrebbe dovuto partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip ma l'ex marito gliel'avrebbe vietato. Secondo quanto riportato dalla rivista di Alfonso Signorini, dunque, Briatore, da cui la Gregoraci si è separata mesi fa dopo 11 anni d'amore e un figlio insieme.

Avrebbe bloccato la sua trattativa di partecipazione alla terza edizione del reality di Canale 5 riservato ai volti noti in partenza il prossimo autunno. Un'indiscrezione, questa, che non aveva trovato conferme da parte dei diretti interessati ma che era lecito pensare fosse realistica, in quanto nella Casa spesso vengono fuori affari privati. Quindi si è pensato che Briatore volesse tutelare la sua privacy con quel 'no al GF Vip' alla ex spifferato da Chi. Ma non è così.

E Stavolta la conferma c'è perché arriva dallo stesso Flavio Briatore. L'imprenditore, intervistato dal rotocalco Visto, ha infatti smentito la voce riportata da Signorini e fornito la sua versione dei fatti sulla questione tanto discussa 'Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 3'. Briatore dice a Visto di aver mai parlato con la ex moglie di una sua eventuale partecipazione al reality, dunque non ci sarebbe stato né il modo né il bisogno di sollevare la questione. Ecco le parole precise di Flavio al settimanale: "Non è vero che ho vietato il Grande Fratello a Eli, e non credo voglia farlo. Mai chiesto a me nella maniera più assoluta. Non capisco certe voci. Lei non me ne ha mai parlato".

