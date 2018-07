“Wow!”. Gilda molla Stefano e arriva lei. Sbam: chi è la nuova fiamma (vip) di De Martino

Ama far parlare di sé, ma senza esagerare. A volte odia essere al centro dell'attenzione, ma è consapevole del suo lavoro e del bisogno dell'esposizione mediatica. Gilda Ambrosio è considerata tra le “30 under 30” più influenti nel campo dell'arte e della cultura, tra le 500 più influenti al mondo nel campo della moda e occupa un posto speciale nel cuore dell'ex di Belen Rodriguez. Nonostante i rumors che si rincorrono da mesi su una presunta love story tra la giovane designer e il ballerino di "Amici", la ragazza ha smentito i pettegolezzi, spiegando che è nata solamente una forte amicizia. "Siamo amici - confida in una intervista rilasciata a Grazia - Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, 'la persona', che però non è il tuo fidanzato”. "Stare sola è ancora la paura più grande. Le donne pensano che con un uomo non lo saranno, ma non è necessariamente così. Tutte le donne hanno bisogno di avere qualcuno accanto, tanto quanto ne hanno bisogno gli uomini", ha raccontato qualche giorno fa la Ambrosio. (Continua a leggere dopo la foto)



Stando a quanto pubblicato oggi dal settimanale Chi, però, le cose potrebbe stare diversamente. Secondo il giornale di Alfonso Signorini, infatti, Gilda Ambrosio avrebbe “scaricato” Stefano De Martino che, a sua volta, avrebbe però già trovato un’altra donna con cui consolarsi. “Poche sere fa c’è stata una cena in gran segreto nella cucina milanese di Stefano De Martino dove c’erano come ospiti Cristina Buccino e la cantante Elodie Di Patrizi” è stato scritto oggi nella rubriche Chicche di Gossip di Chi.

La cantante ed ex allieva di Amici, tuttavia, è felicemente fidanzata mentre Cristina Buccino sarebbe single. E i loro incontri sarebbero sempre più frequenti. Pare dunque che tra la showgirl (che vanta relazioni con Cristiano Ronaldo e l'attore di Hollywood Colin Farrel) ci sia del tenero. Un dettaglio importante quest’ultimo perché, stando a quanto sostenuto dal giornale, “Gli incontri tra De Martino e la Buccino, che non si seguono sui social per non destare sospetti, si stanno intensificando” negli ultimi tempi.

È proprio Cristina Buccino la fidanzata segreta di Stefano De Martino o c’è solo una tenera amicizia? Solo il tempo e Stefano ci daranno le risposte. Cristina Buccino è la splendida modella calabrese che ha anche partecipato all’Isola dei Famosi qualche anno fa. Tra i suoi ex ci sono Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne, il calciatore appena acquistato dalla Juventus Cristiano Ronaldo, Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi, l'attore Colin Farrel (anche se i due non sono mai stati paparazzati insieme) e il procuratore sportivo Gabriele Giuffrida.

