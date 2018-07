Per Bianca Atzei la rinascita è avvenuta in Honduras. La partecipazione all’ultima Isola dei Famosi le ha dato la spinta necessaria ad andare avanti dopo la batosta della fine della sua relazione con Max Biaggi. Una rottura improvvisa che l’ha buttata a terra, l’ha delusa e fatta piangere. Ma quando si è trovata da sola, sull’Isola, lontana da tutti gli affetti, ha capito che era ora di rialzarsi. La cantante ne ha parlato in una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù: “In Honduras, in quella situazione estrema ho iniziato a vedere la mia vita in Italia da lontano e ho capito che non mi era accaduto nulla di irreparabile: era finita una storia d’amore, era stato doloroso, ma c’è di peggio, di molto peggio. Il giorno della svolta è stato quando mi sono tolta il costume e mi sono tuffata nuda in mare (si riferisce al bagno nuda con l’amico Jonathan Kashanian, ndr) mi sentivo libera, felice e sentivo riemergere il mio lato ironico e positivo che da tempo era sepolto dentro di me”. Proprio da quel bagno liberatorio è nato il rumor di un flirt con Jonathan, ma sono solo amici. (Continua dopo la foto)



“Ci vogliamo bene, con lui sto benissimo – assicura Bianca, che è rimasta molto legata a Jonathan dopo la fine del reality - La sua allegria è stata fondamentale per superare il dolore per Max Biaggi”. Nell’intervista la Atzei torna a parlare di Biaggi e del motivo per cui è finita: “Ho passato mesi difficili, ero distrutta, avevo il viso segnato dal dolore, mi si leggeva in faccia che stavo male. Essere lasciata all’improvviso dal mio fidanzato Max Biaggi, senza nemmeno uno straccio di motivo, è stato un colpo tremendo: dopo due anni e mezzo di amore non me lo meritavo”, rivela.

Il peggio è passato: “Ora, dopo mesi di dolore, sono riuscita a voltare pagina e in questa nuova pagina ci siamo io, i miei genitori, la musica e la mia cagnolina Mela. Ora ho una nuova storia d’amore, non con un uomo ma con me stessa. Sì, adesso voglio dedicarmi a me stessa”. Ma anche se ormai è trascorso molto tempo, la cantante sarda è voluta entrare nei dettagli e fare un ultimo appunto al suo ex, nonostante sia consapevole del fatto che lui le voglia bene.

“Al dolore di essere stata lasciata, si era aggiunto il modo in cui ero stata lasciata – dice ancora Bianca a DiPiù - Dopo tutto quello che avevamo passato insieme, mi sarei meritata di essere guardata in faccia e di sentirmi spiegare perché fosse finita. Invece da lui mi sono sentita dire esclusivamente che aveva bisogno di stare da solo. Avevo detto tutta me stessa, almeno uno straccio di spiegazione me la sarei meritata”.

