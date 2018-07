“Basta nascondersi”. Al Bano e Romina: delirio. È successo sul palco, davanti a tutti

Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie più amate della canzone italiana. Dagli anni Settanta fino a giorni nostri hanno fatto sognare le riviste: un amore lunghissimo, poi la tragedia della primogenita Ylenia, poi la separazione e il sofferto divorzio. È stata proprio la scomparsa della primogenita Ylenia a sfaldare il loro rapporto. Nel 1998 Al Bano ha iniziato una lunga relazione con Loredana Lecciso. Relazione chiusa definitivamente pochi mesi fa. Tra le pagine del settimanale Chi, Carrisi ha raccontato la sua verità: “Loredana ha fatto dei passi che hanno lasciato il segno, come quello di abbandonare Cellino San Marco, i primi di dicembre, mentre stavo tornando dal Canada e di non farvi più rientro. È stata una sua scelta e l’ho subita, ma Loredana sa meglio di chiunque altro qual è il mio rapporto con Romina”. Queste le parole del cantante, che ha voluto precisare come siano andate le cose tra lui e la mamma dei suoi due figli, Jasmine e Albano Junior, detto Bido. (Continua a leggere dopo la foto)



“Sono tre anni che è tornata l’armonia. La mia storia con Romina è finita, ma io non posso dimenticare e mi è vietato dimenticare. Lei è la mamma dei miei figli e Loredana è la madre die miei figli, il simbolismo della madre per me è sacro. Loredana sta esagerando, anzi ha esagerato”, aveva concluso il cantante di Cellino San Marco. Per motli la storia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso è finito per colpa di Romina Power. Accuse rispedite al mittente anche se la cronaca rosa, in ogni caso, i due ex sempre più vicini. Da parte della Power, però, né una conferma, né una smentita. Meno di un mese fa, tuttavia, a Maurizio Costanzo nel corso de L'Intervista, Romina ha stuzzicato il gossip.

"È una cosa strana quella che mi lega ad Al Bano. - aveva detto l'ex moglie del cantante di Cellino San Marco - Non riesco a non amarlo. Già il fatto che io non sia riuscita a trovare un'altra persona la dice lunga, no?". Ma non è tutto. In questi giorni Al Bano e Romina sono tornati sul palco con i loro grandi successi. L’appuntamento era a Genova e l'ex coppia si è esibita in occasione dei 70 anni di Costa Crociere. Nel delirio dei tantissimi spettatori, che da anni seguono i due nei concerti che ogni volta infiammano i palchi d'Italia, Al Bano e Romina si sono lasciati andare.

Questa volta nessuna voce, nessun beninformato che parla, ma un video, decisamente eloquente. Sulle note di uno dei brani più amati, i due ballano e si scambiano sguardi languidi. Una piroetta, un paio di passi e sul concludere della canzone partono gli applausi del pubblico. E quando parte il coro ''Bacio!", Albano Carrisi e Romina Power non si trattengono. Il bacio, in bocca, scatta davanti ai fan in estasi. Senza più pudori, come a suggellare una ritrovata intesa.

