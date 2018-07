Si sono sposati il 19 maggio 2018 e sono stati – e sono ancora – sulla bocca di tutti. Meghan, stando a indiscrezioni, dalla data del fidanzamento ufficiale con Harry (a novembre) a oggi, ha speso la bellezza di quasi un milione di euro. In vestiti, borse e gioielli. E infatti pare che Carlo – che ha dovuto scucire questa sommetta niente male – non sia proprio felice del vizietto di Meghan. Ma lei è così. Diversa da kate che invece ama riciclare gli abiti e comprare – a volte – roba low cost. Quella che portiamo anche noi. Ovviamente poi la mixa con capi costosissimi da duchessa. Ma questa è un’altra storia. Questo non significa che sia migliore o peggiore. Significa che le due sono diverse. Meghan, negli ultimi mesi, ha visto la sua vita stravolta e ora, dicono, è alla ricerca di una routine nella sua nuova vita in casa Windsor. Beh, non deve essere stato facile per lei dire addio a Hollywood, alla sua vita da attrice, ai suoi cani, ai social. Ma questo è il prezzo da pagare se ti sposi un principe. Continua a leggere dopo la foto

Diciamolo: qualche sacrificio si può fare, eccome. Però, certo, per lei non è facile come può sembrare. Deve rispettare un’etichetta rigida (per il momento l’ha infranta più di una volta), devi seguire lezioni con una persona che ti insegna come si comporta una nobildonna, devi stare attenta a tutto quello che fai, a quello che dici, a come ti muovi, a come ti vesti, a come metti le gambe. Un po’ di pressione c’è, non si può negare. E ora Meghan “sta cercando di fare esattamente questo in quel di Londra: fissare una routine, mettere radici solide, cadenzare i giorni” si legge su Vanity Fair. Continua a leggere dopo la foto

Meghan, però, si dà da fare. In attesa che arrivino i figli (qualcuno dice che siano già stati messi in cantiere), ha messo in riga il marito che, dopo il suo arrivo ha: smesso di fumare, smesso di bere selvaggiamente, smesso di mangiare cibo spazzatura. Pare che ora lui sia diventato un amante del cibo sano che mangia Meghan. Quindi? Semi, verdure, legumi. Tutto rigorosamente biologico. Ma sapete qual è la cosa più buffa? Il modo in cui Meghan e Harry passano le serate nella loro (umile ahahahahah) dimora. Continua a leggere dopo la foto

Beh, vi stupirà ma Meghan e Harry amano passare le serate sul divano a guardare serie tv (la loro preferita è Feud). Un po’ come noi. Con qualche piccola differenza, vabbè. Poi che altro fa la neo-duchessa? Mangia avocado appena sveglia, ascolta i Jackson 5, corre (3 volte) a settimana e fa yoga (con gli esercizi che la personal trainer Tracy Anderson le invia via mail). Harry spesso va a correre con lei anche se sembra ancora preferire gli allenamenti alla KX Health Club, palestra da 700 euro al mese dove è solito allenarsi con il ginger-sodale Eddie Redmayne. Nel frattempo la coppia è in attesa che finiscano i lavori di ristrutturazione nell’appartamento dentro il compound reale di Kensington dove a breve si trasferiranno. Non solo: Harry e Meghan entreranno a breve in possesso del più prezioso dei regali di nozze, quello York Cottage dentro la tenuta di Sandringham che Elisabetta ha offerto ai nipoti per farne la residenza di campagna. Il cottage in questione, però, secondo la leggenda, sarebbe abitato da un fantasma...

