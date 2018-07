Ultimamente Chiara Ferragni e Fedez hanno sconvolto i loro fan pubblicando su Instagram una foto che li ritrae in un modo in cui nessuno li aveva mai visti: lei è sdraiata sul letto, nuda, lui è sopra di lei (con lo sguardo che la dice lunga) e con le mani le stringe i seni. I follower dei due, dopo aver visto la foto in rete, sono rimasti a bocca aperta… Perché in genere Fedez e la Ferragni sono sempre piuttosto composti… E ora? Che è successo? Qualcuno dice che lei abbia voglia di sentirsi di nuovo super donna dopo il parto, altri dicono che quella foto sia stato un modo per ricordare al mondo il loro matrimonio… A ogni modo la foto è stata scattata, ha stupito tutti e del loro matrimonio nessuno può dimenticarsi… Perché quello tra Fedez e la Ferragni è il matrimonio dell’anno, altro che il matrimonio di Meghan Markle e Harry. I due convoleranno a nozze il primo settmebre 2018, a Noto in Sicilia e la festa durerà 3 giorni. “Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre – ha rivelato Gabriele Parpiglia al Chi Summer Tour a Palermo”. Continua a leggere dopo la foto



Gli ultimi rumors dicono che la cerimonia sarà civile e verrà celebrata presso Palazzo Ducezio, sede del comune di Noto. Il 1 settembre ci sarà la cerimonia, a cui dovrebbero seguire appunyo 3 giorni di festeggiamenti presso la tenuta Dimora delle Balze, in perfetto stile Coachella Festival. Ci saranno fiori, musica, luci colorate e ruote panoramiche. Insomma, i due non si faranno mancare nulla. Lo rivela Fox Life. Le testimoni della sposa, invece, saranno in tutta probabilità le sorelle di Chiara. Continua a leggere dopo la foto

Ovviamente ci sarà una quantità impressionante di vip… Secondo Fox Life, al matrimonio (italiano) dell’anno ci saranno Bianca Balti, Chiara Biasi, J-Ax, la Dark Polo Gang, Manuel Agnelli, persino una vip internazionale: Paris Hilton. Non ci sarà, a quanto pare, Fabio Rovazzi. “Si dice che Fedez, 28, abbia ormai un pessimo rapporto con i suoi colleghi – scrive Alberto Dandolo su Oggi - Pare che abbia litigato sia con l’amato J-Ax, 45, sia con Fabio Rovazzi, 24. Come mai? In questi conflitti ha forse un ruolo Tatiana, la madre-manager del compagno di Chiara Ferragni? Ah, saperlo…”.

Eppure J-Ax, secondo quanto rivelano le indiscrezioni, sarà presente al matrimonio… Bah, stiamo a vedere. Nel frattempo tutti si chiedono che vestito indosserà la bella Chiara. Ovviamente il capitolo è ancora top secret ma qualche tempo fa, Chiara aveva detto che, per il suo matrimonio, avrebbe indossato un abito lungo con corpetto ricamato. Sarà rimasta della stessa idea? Quanti abiti cambierà? È chiaro, non lo sapremo fino al grande giorno…

Ferragni e Fedez a luci rosse. Lei è nuda, lui lo fa senza pudore. E tutti vedono. Mai erano stati così eccitati. Tutti sconvolti (e scatenati)