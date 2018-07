“Non può essere lei!”. E invece sì: dimenticate questa Lady Kitty: com’è diventata

I fotografi notano Lady Kitty Spencer per la prima volta nel 2007, quando, appena sedicenne, si unisce ai cugini sugli spalti del concerto per il decennale della morte di Diana. Tanto che la stampa la elegge subito come una delle ragazze più belle del paese. Poi, nel 2011, la conferma: fotografata assieme alle sorelle nell’abbazia di Westminster, in occasione del matrimonio di William e Kate, Kitty non lascia dubbi sulla propria individualità, distinguendosi per il suo stile e la sua eleganza. È la più elegante e la più ammirata, nonché la più temuta dalle altre ospiti e dalle stesse spose, che rischiano di esser messe in ombra dalla sua figura. Un abito verde a fiori, il cappello: in mezzo ai tanti volti del matrimonio dell’anno, tutti hanno perso la testa per lei. Kitty Spencer, 27 anni, nipote di Lady Diana perché figlia di suo fratello Charles, a Windsor la sua eleganza e il suo fascino hanno incantato tutti: modella, parecchio attiva sui social, di lei si era già parlato in passato, annoverate dalla rivista ‘’Tatler’’ fra le giovani più belle del Regno Unito, una passione per i party e la vita extralusso. (Continua a leggere dopo la foto)



Poco dopo il Royal wedding, Kitty aveva rubato la scena anche al matrimonio della cugina Celia McCorquodale con George Woodhouse, sabato 16 giugno a Stoke Rochford, nel Lincolnshire. In quell’occasione Kitty aveva scelto di indossare un abito floreale con maniche a sbuffo firmato Dolce & Gabbana, un brand cui lei - modella e musa degli stilisti italiani - è molto legata, gioielli Bulgari e cappellino firmato Philip Treacy. Adesso la nipote reale torna sui giornali, ma per il motivo opposto.

Kitty è stata paparazzata (le foto sono state pubblicate da Oggi) in un pomeriggio di libertà da impegni ufficiali, in jeans e maglietta malconcia, mentre si concede un pranzo all’aperto. Capelli arruffati, dita nel naso, smorfie, abbuffata a tavola, un bicchiere di vino, insomma, di quel figurino très chic che avevamo visto solo qualche settimana neanche l’ombra. Ventisette anni, Lady Kitty Eleanor Spencer (questo il suo nome completo) è figlia di Charles Spencer, fratello di Lady Diana, e Victoria Lockwood, ex modella.

È la prima di quattro figli e quindi sorella maggiore di Lady Eliza e Lady Katya (gemelle) e di Louis Spencer, Visconte di Althorp, a oggi il rampollo reale più desiderato al mondo. Kitty cresce in Sud Africa, a Cape Town, dove i genitori si trasferiscono negli anni Novanta e lì rimane anche quando loro si separano e il padre torna a 'casa', poco tempo dopo la tragica morte della zia Diana.

“La più bella”. Kitty Spencer? Dopo Harry, altre nozze, altra pioggia di flash. Favolosa!