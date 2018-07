“Ohhh!”. Cristina Chiabotto lo ‘sbatte’ sui social. È la prima volta (ed è delirio di like)

Dopo gli scatti paparazzati, Cristina Chiabotto esce allo scoperto e sul suo profilo Instagram pubblica la foto di un bacio appassionato con il nuovo fidanzato, l’imprenditore Marco Roscio. “A volte non esistono parole. M&C #kissday” scrive a margine dell'immagine che infatti parla da sola. Baci, abbracci, tenere coccole al mare. Qualche giorno fa i paparazzi hanno immortalato la coppia in alcuni momenti di tenerezza e intimità sulla spiaggia e in barca a Capri. A Verissimo, di fronte a Silvia Toffanin e a migliaia di telespettatori l’ex Miss Italia aveva raccontato la fine dell’amore con Fabio Fulco. Tra lei è l’attore napoletano è stato grande amore per oltre 10 anni, dopo l'estate la crisi e la fine della relazione e oggi una nuova vita. "È così, purtroppo è successo. Non c’è stato un motivo scatenante. Ci siamo dati tanto l’uno con l’altro fino a esaurirci. Se credo che l’amore sia finito? Sì, penso di sì. Ora non posso sapere cosa sarà in futuro". Il suo futuro, per la cronaca, si chiamava Marco Roscio. (Continua a leggere dopo la foto)



"Ho sentito alcune cose che ha detto e mi hanno ferito (la Chiabotto si riferisce alla dichiarazione dell’ex fidanzato: “La donna che credevo di avere vicino non è mai esistita” rimbalzata sui giornali qualche settimana fa, ndr). Sono sicura che questa frase sia dettata dalla rabbia e dal non avere ancor metabolizzato un distacco così grande. Non è mai facile quando due persone si lasciano. Si soffre da entrambe le parti, è complicato sia per chi è lasciato sia per chi lascia’’.

‘’Il processo è diverso ma provoca sempre dolore - aveva raccontato ancora l’ex Miss Italia - Per me lui resta intoccabile. Siamo persone normalissime, non siamo programmati come dei robot e io penso di essere esistita in tutto", aveva raccontato la Chiabotto. Anche l’ex Fabio Fulco ha ritrovato il sorriso accanto a una giovanissima. Eliana Sbaragli è una modella, è nata a Napoli, ma soprattutto è molto diversa dall’ex reginetta di bellezza che per 12 anni è stata la compagna di Fulco.

Eliana Sbaragli infatti sfoggia lunghi capelli neri e un fisico tipicamente mediterraneo tutto curve. Di lei si sa poco e niente. Sui social la top racconta le sue giornate, fra shooting fotografici e serate di gala. “Sono rinato, finalmente sto vivendo una storia vera”, aveva confidato l’attore napoletano parlando della compagna 23enne al settimanale di gossip ‘’Nuovo tv’’.

