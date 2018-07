“Bye bye Sara, adesso c’è lei”. Nicola Panico presenta la nuova (giovanissima) ragazza

Dopo la notizia della separazione tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni ex protagonisti di Uomini e Donne, in molti hanno supposto che Sara possa essere tornata con il suo ex Nicola Panico, con il quale lo scorso anno aveva partecipato al reality delle tentazioni (Temptation Island) ideato da Maria De Filippi e condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia. Ad alimentare questi rumors, sono state anche le dichiarazioni che Mastroianni avrebbe rilasciato in merito all’atteggiamento della ex nei suoi confronti. Molti hanno creduto che il mancato coinvolgimento della Affi Fella nei riguardi del dj siciliano, sia stato dovuto ad un interesse mai spento per l’ex calciatore Panico. Ma non è stato così. Anzi. È proprio di questi giorni la notizia della nuova relazione che l’ex di Sara Affi Fella ha intrecciato con una bellissima ragazza di nome Federica Abate. La giovane ha 20 anni, è di Napoli e, oltre a essere una ballerina, studia Economia all’Università ed è prossima a conseguire la Laurea. (Continua a leggere dopo la foto)



Nicola Panico ha confermato la relazione rilasciando un’intervista al sito Isa&Chia. ‘’Ciao ragazze! Io e Federica ci siamo conosciuti circa un mesetto fa in un locale e da allora abbiamo iniziato a seguirci sui social. Lo sapevate che Instagram serve anche a conoscere gente e non solo a massacrarsi dalla mattina alla sera con frecciatine, insulti e quant’altro (ride, ndr)? Comunque abbiamo iniziato a seguirci, a scambiarci qualche like, a chiacchierare, finché non abbiamo deciso di incontrarci qualche volta, tra cui anche ieri sera’’.

“È una bravissima ragazza, - ha raccontato ancora il calciatore ed ex volto di Temptation Island - oltre che molto bella, ma quello penso sia palese, senza bisogno che io lo precisi. Fa l’Università e tra un po’ si laurea… è veramente a modo, molto educata… il problema è che fuma come una turca anche lei (ride, ndr)!’’. È stato proprio Nicola, attraverso le pagine di IsaeChia.it, a smentire, poi, ogni ipotetico ritorno di fiamma con Sara. Le sue parole, però, non hanno convinto il popolo del web, che continua a scagliarsi contro la Affi Fella e a cercare motivi che giustifichino il fatto che la sua relazione con Luigi Mastroianni non abbia avuto l’esito positivo che speravano.

Ad alimentare le polemiche intorno a Sara Affi Fella è stata sopratutto un’intervista rilasciata da Lugi Mastroianni a Uomini e Donne Magazine recentemente. L’ex corteggiatore, nello specifico, aveva dichiarato di essere rimasto molto deluso dall’atteggiamento di Saradopo la scelta. Quest’ultima, secondo lui, non sarebbe mai stata interessata a costruire qualcosa di serio fuori dalla trasmissione.

“È ufficiale”. Uomini e Donne: lo scoop su Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. La notizia arriva a un mese dalla scelta