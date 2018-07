“Basta, io e Daniele”. Crisi Bossari-Lagerback: la verità di Filippa

Filippia Lagerback e Daniele Bossari si sono sposati il primo giugno 2018 dopo quasi vent’anni di fidanzamento e a distanza di 15 anni dalla nascita dello loro primogenita Stella. La bella valletta svedese di Che Tempo Che Fa ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio in diretta tv durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2, reality dal quale Bossari è uscito vincitore. Un matrimonio da favola, condiviso con amici, parenti e il frutto del loro amore: la figlia 16enne Stella. I social sono impazziti e anche i giornali hanno seguito le nozze dei due conduttori. Spenti i riflettori sui due, però, il settimanale ''Chi'' ha lanciato uno scoop che ha fatto tremare la coppia (e chiacchierare gli appassionati di gossip). Si tratta di alcuni scatti pubblicati da un noto settimanale dove si vedeva Daniele Bossari in atteggiamenti intimi insieme ad un’amica a pochi giorni dai fiori d’arancio con la storica compagna Filippa Lagerback. (Continua a leggere dopo la foto)



La coppia però ha voluto smentire, anche con molta ironia, il presunto flirt extra coniugale. Filippa infatti ha fatto sapere: “Sono serena, tra me e Daniele va tutto alla grande. Quelle foto sono una bufala”. Secondo il settimanale Oggi però le cose potrebbero essere diverse da come sembrano. Stando a quanto riporta il magazine: ”Persone vicine a Filippa dicono che la conduttrice svedese non abbia molta voglia di commentare l’accaduto“. Ma cosa è successo?

A rispondere ai fan ci ha pensato proprio la moglie di Bossari. “Filippa come fate tu e Daniele a sopportare tutte le cattiverie e le sciocchezze che scrivono i giornali? Vi danno tutti già in crisi” ha scritto una fan della Lagerback commentando una fotografia pubblicata dalla conduttrice. A questo commento la showgirl ha replicato con parole brevi ma concise, ribadendo ancora una volta di non stare attraversando nessuna crisi col marito.

“Amandoci ancora di più”, ha scritto la Lagerback rispondendo al commento della follower su Instagram. Il viaggio di di Filippa in Svezia senza Daniele, di fatto, aveva allarmato i fan. Ma le sue parole oggi tornano a confermare che nulla è cambiato. Qualche giorno fa la coppia aveva risposto al gossip con una Instagram story. La coppia sfogliava il numero della rivista. "Rassegna stampa di questa mattina", raccontava lei col sorriso. Lui scherzava e diceva di essere venuto male in alcune foto, poi riprende la parola la moglie: "Siamo tranquillissimi noi, spero lo siate anche voi".

