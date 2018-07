Sorpresone da Ibiza, dove sappiamo bene che sta trascorrendo le vacanze Belen Rodriguez. Sì, c'è anche la sua famiglia e pure Andrea Iannone, il pilota di MotoGp che fino a qualche settimana fa era dato per 'spacciato' vista la pausa di riflessione che dopo una marea di pettegolezzi aveva confermato l'argentina. E sì, ancora, sempre nella Isla ci sono anche il figlio Santiago, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, la influencer che per mesi e mesi è stata accostata al ballerino ed ex marito di Belen. Di 'cartoline' da Ibiza siamo già pieni, nonostante l'estate sia cominciata da poco. Persino quella della Rodriguez senza veli è già uscita. L'ha pubblicata sul suo profilo Instagram pochi giorni dopo il suo arrivo nel paradiso delle Baleari e, come ogni volta, ha incassato complimenti e critiche. Le solite critiche. E poi le Storie di Instagram, gli scatti con il piccolo Santi, i micro bikini e i filmati girati nei locali. È proprio in uno di questi ultimi che è stata accertata la presenza di Iannone. (Continua dopo la foto)



La rivista Oggi, invece, pubblica delle foto inedite. Quelle con il 'sorpresone' che anticipavamo in apertura. La scena immortalata dai paparazzi è questa: bar-locale, tavoli all'esterno, gruppo di persone sedute. Ecco Belen e Andrea ma attenzione: c'è pure Gilda Ambrosio! La modella e stilista siede al lato opposto rispetto a Iannone, con Belen al centro. Tutti insieme appassionatamente (con il piccolo Santiago e altri amici) sorridono spensierati. Choc. Ma è segno che tra le due c'è un bel rapporto.

E Stefano De Martino? È l'unico grande assente. Ma è o non è il fidanzato della Ambrosio? No, a quanto pare. Proprio nelle ultime ore, infatti, Gilda ha smentito di essere la compagna del ballerino lanciato anni fa da Amici che ormai 'brilla di luce propria'. Il gossip della relazione tra i due impazza da mesi. Almeno un anno, a memoria. Solo ora la 'notizia': nella sua prima intervista sull'argomento, rilasciata al settimanale Grazia, la Ambrosio ha fatto sapere di non essere sentimentalmente legata a lui.

"Con Stefano siamo amici – ha detto l'influencer - Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, 'la' persona? Che però non è il tuo fidanzato". De Martino, dal canto suo, non ha commentato le parole della Ambrosio, ma aveva già smentito di essere legato a un'altra donna dopo la fine del matrimonio con Belen.

