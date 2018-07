Davvero? Il retroscena scottante sulla casa dei Ferragnez

"New Home is almost ready, la casa in questione è quella di Chiara Ferragni e Fedez che su Instagram qualche settimana fa hanno pubblicato le immagini del loro nuovo appartamento a Citylife. Casa con tanto di vasca idromassaggio sul terrazzo con vista grattacieli. Un vero spettacolo. È un attico dei palazzi progettati dall'archistar Zaha Hadid nel quartiere City Life, il posto del momento a Milano. Si trova a pochi passi dall’altro attico di 270 metri quadrati (nelle residenze Libeskind), dove vivevano prima che arrivasse il piccolino e che, ora, hanno messo in affitto, a 10mila euro al mese. Il rapper e la blogger. hanno fatto un tour social per mostrarla ai follower. Che cosa dicono di loro questi spazi? Lei è la vera organizzatrice, lui non ama rifare il letto, la cucina è poco utilizzata e Leone ha un bagno personale. Nel filmato Chiara Ferragni ha fatto Cicerone, mentre Fedez ha vestito i panni del video maker. Lei ha descritto l’appartamento nel dettaglio in inglese e lui ha commentato ironicamente le frasi della fashion blogger in italiano. (Continua a leggere dopo la foto)





Il tour oltre a svelare la casa e le innumerevoli borse e scarpe di Chiara Ferragni, che necessitano di una stanza a sé, ha rivelato anche dei particolari curiosi della coppia. Dal salotto alla terrazza panoramica su Milano, dalla camera da letto alla cabina armadio del rapper e del piano intero della casa dedicato invece al guardaroba di Chiara. A una paio di settimane dal tour il settimanale Oggi ha lanciato lo scoop sul lussuosissimo appartamento dei ''Ferragnez''.

La casa potrebbe essere stata data alla coppia gratuitamente, tutto in cambio di pubblicità. Avete capito bene. Come detto, la notizia è stata lanciata da Oggi. Secondo quanto riportato dal settimanale di gossip, infatti, nel video in cui Chiara Ferragni e Fedez mostrano il loro nuovo appartamento “Si sente una frase di dubbia interpretazione”. Quale? “Arrivati al punto in cui mostrano la camera della tata di Leo, sia Fedez sia Chiara si lasciano sfuggire: ‘Cambieremo il letto, questo è un po’ triste'”, scrive il settimanale.

Questa frase, secondo il giornale farebbe pensare che “Non l’abbiano scelto loro e sembrerebbe rafforzare una voce che gira, quella secondo cui la casa da sogno i due non l’abbiano davvero comprata, ma se la siano fatta mettere a disposizione in cambio di pubblicità”. La super coppia, seguita sui social da milioni di utenti, è abituata a pubblicizzare prodotti sui social e vista la loro popolarità non stupirebbe che anche la casa sia stata 'regalata' a scopi pubblicitari.