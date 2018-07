Daniele Bossari e Filippa Lagerback, la coppia del momento. E non perché il conduttore e vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip e la showgirl svedese sono diventati marito e moglie da poche settimane. Dopo 18 anni d'amore e una figlia ormai adolescente insieme, sono sposati il primo giugno scorso. Il tempo di fare il viaggio di nozze, documentato passo passo via Instagram, in Marocco e, al ritorno, sono cominciati i pettegolezzi. Le foto pubblicate dal settimanale Chi in cui Bossari è in compagnia di una bionda che non è la moglie e, soprattutto, lo scatto in cui pare scatti persino un bacio, hanno fatto il giro di siti e giornali in un nanosecondo. E nonostante la rivista di Alfonso Signorini avesse pubblicato anche la versione del diretto interessato insieme alle foto esclusive in questione. Nell'articolo Daniele spiegava che quella 'donna misteriosa' in realtà era un'amica che era addirittura tra gli invitati al suo matrimonio. Come se le parole di Bossari non bastassero, via social è arrivato anche il commento di Filippa. (Continua dopo la foto)



In una Storia apparsa sul profilo di lui, la coppia fresca di fiori d'arancio sfoglia il numero della rivista. "Rassegna stampa di questa mattina", dice lei col sorriso. Lui scherza e dice di essere venuto male in alcune foto, poi riprende la parola la moglie: "Siamo tranquillissimi noi, spero lo siate anche voi". Noi saremmo pure tranquillissimi, ma i beninformati un po' meno. E infatti ecco l'ultima brutta voce pubblicata nero su bianco dalla rivista Oggi. Il rotocalco è tornato sull'argomento Bossari-Lagerback e riportato malumori sorti all'interno della coppia e confermati da fonti vicinissime ai due.

Stando a quanto scritto da Oggi, dopo le foto di Bossari e l'amica, la Lagerback si sarebbe chiusa "in uno strano silenzio". Ciò nonostante, lei e Daniele continuano a mostrarsi felici e innamorati in pubblico. Eppure "persone vicine a Filippa dicono che la conduttrice svedese non abbia molta voglia di commentare l'accaduto". A chi le fa domande, lei continuerebbe a ripetere: "Sono serena, tra me e Daniele va tutto alla grande. Quelle foto sono una bufala". Affermazione che però non convince la redazione del settimanale che, dopo aver beccato i due insieme, ha notato un certo nervosismo, testimoniato dal broncio, della showgirl.

"Le immagini pubblicate sembrano dimostrare che tra i novelli sposi regna serenità e armonia – si legge - Appaiono tranquilli e spensierati anche se in una foto la bella svedese sembra essere nervosa […] La loro espressione non appare serena. Poi si accorgono del fotografo e l'umore cambia". In particolare, Filippa “appare agitata in volto e sembra mettere quasi il broncio al marito“. Quindi la conclusione: "Questa uscita fuori porta è forse un modo per sviare i media da una presunta crisi di coppia o è la dimostrazione di un’armonia mai scalfita?".

