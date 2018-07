Si è parlato molto di Bianca Atzei ultimamente. Prima per un presunto flirt con Francesco Monte, che con la cantante ha condiviso, anche se per poco, l'esperienza da naufrago all'ultima Isola dei Famosi. È bastata una foto in cui l'ex tronista di Uomini e Donne stampava un bacio sulla guancia di Bianca e il gossip è volato. Non tanto per lo scatto, già di per sé dolcissimo, quanto per la didascalia che lo accompagnava i rispettivi follower sono saltati sulla sedia e iniziato a fantasticare: "Con questa foto voglio augurarti un grande in bocca al lupo per il tuo nuovo pezzo 'Risparmio un sogno'", ha scritto lui. Ma il pettegolezzo è durato poco. Poi, altra 'notizia' fresca, il post della Atzei in ospedale che ha fatto commuovere tutti. Niente paura: Bianca doveva fare dei controlli di routine dopo il delicato intervento subito tre anni fa e ha colto l'occasione per ringraziare i medici che le hanno salvato la vita operandola al cuore. La cantante, infatti, ha una protesi al cuore. (Continua dopo la foto)



"Visita di controllo come ogni anno al mio cuore... vi presento il Grandissimo Chirurgo Cappelletti che mi ha operata 3 anni fa. Come è arrivato fino al mio cuore lui mai nessuno - scrive Bianca, che ringrazia i medici che la salvarono - Grazie anche alla meravigliosa mia amica grande professionista Diana e al Prof Alberto Margonato che ha scoperto il mio problema e mi ha salvato la vita", ha scritto sotto lo scatto con lo staff dell'ospedale San Raffaele di Milano. Boom di like e di messaggi affettuosi per lei.

Ma c'è una 'ultim'ora': pare che Bianca, zitta zitta, abbia trovato l'amore. Così sembra dalle foto esclusive apparse sull'ultimo numero di Novella 2000 dove la cantante ed ex di Max Biaggi bacia un uomo misterioso. È stata sorpresa dai paparazzi della rivista a Milano in un bar insieme a questo ragazzo di cui però non si conosce (ancora) l'identità. Terminata la consumazione, i due entrano in macchina e dopo una chiacchiera si scambiano un bacio. Tutto immortalato.

Quindi Bianca ha definitivamente dimenticato Max, a cui pensava ancora anche quando era in Honduras? Lì, sull'Isola dei Famosi, aveva confessato tra le lacrime di soffrire ancora per la fine della storia d'amore con Biaggi. Poi aveva ritrovato il sorriso grazie alla neonata amicizia con Jonathan Kashanian, con cui è rimasta legatissima anche finita l'esperienza al reality di Canale 5, e ora ha un nuovo fidanzato? Dalle foto di Novella 2000 sembrerebbe di sì, ma dalla diretta interssata non è ancora arrivata conferma.

