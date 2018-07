Che poi nella vita alcune cose devono succedere per forza se ci metti tutta la voglia e tutto il cuore. Dal dolore, ecco finalmente la gioia. Costanza Caracciolo è incinta, aspetta un figlio da Bobo Vieri! L'indiscrezione serpeggiava già da alcune settimane. Pur non essendo ancora arrivata la conferma da parte dei diretti interessati, il settimanale ‘Chi' ha pubblicato delle foto inequivocabili. La showgirl ed ex velina di ‘Striscia la notizia' è stata immortalata dai paparazzi mentre trascorreva una giornata in barca. Il bikini ha svelato il pancione e quindi ecco la gioia dopo una fase molto turbolenta. Costanza Caracciolo sta trascorrendo una rilassante vacanza in Sicilia, circondata dagli affetti più cari. Bobo Vieri al momento non è con lei. Da poche ore è arrivato a Milano dopo aver trascorso alcuni giorni a Doha per portare a termine degli impegni lavorativi. (Continua a leggere dopo la foto)

La showgirl, nelle foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, è immortalata in barca. Indossa un bikini che svela le curve morbide della gravidanza. Lo scorso mese, è stato il settimanale ‘Spy' a diffondere l'indiscrezione che vedeva Costanza Caracciolo in dolce attesa. Secondo i dettagli forniti dalla rivista, attualmente la showgirl dovrebbe essere al sesto mese di gravidanza. Lo avrebbe comunicato lei stessa nel corso di una festa organizzata con le amiche. Il bebé sarà il primo figlio sia per lei che per Bobo Vieri e secondo ‘Spy' si tratterebbe di una femminuccia. (Continua a leggere dopo la foto)

La notizia della gravidanza di Costanza Caracciolo rende felici i suoi fan perché ha il sapore di una rivincita e di un desiderio finalmente realizzato. La showgirl, lo scorso novembre, ha vissuto un momento particolarmente doloroso. Aspettava un figlio da Bobo Vieri. Purtroppo, però, la gravidanza non è andata per il verso giusto. In un comunicato congiunto fecero sapere: "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento". (Continua a leggere dopo la foto)

E avevano concluso dicendo: "Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita". Quel momento è ormai passato e i due si preparano a diventare genitori. La loro storia d'amore è nata nell'estate del 2017 a Ibiza e chi pensava che fosse solo una passione estiva si è sbagliato. I due si sono rialzati dopo l'aborto e sono più forti che mai, tanto che questo trionfo di vita è la conferma più bella.

