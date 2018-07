C’è aria di maretta tra il quasi-premier Matteo Salvini già ministro degli Interni e la sua meravigliosa dama, Elisa Isoardi. Come facciamo a saperlo? Lo abbiamo dedotto da un suo post. Certo, nulla di certo, confermato o comprovato, ma converrete con noi che una frase del genere – dopo la analizzeremo con attenzione – non lascia dubbi a riguardo. O almeno per noi è così. È pur vero - questo dobbiamo concederlo all’avvocato del diavolo che ci spinge a pensare al contrario - che ogni post social della bella conduttrice de “La Prova del Cuoco” scatena dibattiti e congetture sul suo fidanzamento con il vicepremier, leader delle Lega. L'ultimo, in ordine di like, recita così: “E ho imparato che si può volare anche soli se non c'è nessuno che merita il tuo cielo”. La frase del cantautore Gio Evan è accompagnata da un selfie splendente di Elisa e gli hastag #sipuòfare #credetemi. Cos'è successo? Si interroga il pettegolo popolo del web. “Vi siete lasciati?” e ancora “Stai meglio da sola”, “Ti sposo io”, commenta subito qualche ragazzone attempato attratto magicamente dalle bellissima Isoardi. (Continua dopo la foto)



Ma come siamo giunti a questa conclusione? Se già la frase sembra davvero (ma davvero) molto implicita, è pur vero che le ultime foto insieme con il suo caro Matteo risalgono ormai all'inizio dell'estate, ovvero da quando il leader del Carroccio unificato è impegnato in giro per l'Italia. Ma non solo. La storia tra Elisa e Matteo, lasciatecelo dire come se stessimo parlando di due nostri grandi amici del quale sappiamo ogni cosa (in parte è davvero così visto quanto li abbiamo seguiti in questi ultimi anni), non è stata sempre rose e fiori.



Il loro amore infatti è stato costretto a superare non poche bufere, come quando la scorsa estate Elisa venne paparazzata con un altro uomo a Ibiza. L'amore vinse e i due tornarono insieme. Lo ricordate anche voi? Non no riusciamo a dimenticarcelo. Era luglio del 2017 ed Elisa, alle Baleari con questo altro "Matteo", si concedeva ad un bacio passionale tra le strade di Ibiza. Troppo sciocco pensare di non essere visti, "lo ha fatto a posta", hanno commentato in tanti. E se così fosse quel bacio è servito a risvegliare un po' quello che in Salvini nell'ultimo periodo probabilmente è mancato: passione pura.



Poi il ritorno di fiamma dettato dalla gelosia (forse) e il riavvicinamento in campagna elettorale. Poco dopo la vittoria della Lega, il ministero e il governo e adesso? Le ultime notizie parlavano addirittura di una convivenza tra Salvini e la Isoardi: i due - secondo i rumors - stavano progettando di vivere insieme. Che succede ora? Saremmo curiosissimi di saperlo, in fondo la vedevamo a tutti gli effetti come la first lady.

