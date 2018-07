Un altro matrimonio privatissimo. Dopo quello di Vanessa Paradis, la ex di Johnny Depp che sabato 30 giugno ha spiazzato giornalisti e paparazzi sposando il regista e sceneggiatore francese Samuel Benchetrit con venti giorni d'anticipo e in un'altra località da quella prevista, anche Irene Grandi ha pronunciato il fatidico sì. La cantante fiorentina ha scritto la canzone più bella della sua vita lunedì 2 luglio 2018 nella chiesetta di San Pietro a Nerbolia, in provincia di Oristano, in Sardegna, dove ha sposato il suo Lorenzo, come riporta La Nuova Sardegna, che pubblica anche il video da cui è stata estrapolata qualche foto del lieto evento. Pochi intimi hanno partecipato alla cerimonia: un centinaio di persone. I curiosi, quelli che si trovavano sul posto al momento giusto, invece, erano parecchi. Ad officiare la cerimonia religiosa è stato un frate cappuccino, amico e padre spirituale degli sposi, arrivato appositamente da Firenze. Per la Grandi questo è il secondo matrimonio. (Continua dopo la foto)



La cantante di 'Bruci la città', infatti, in precedenza era legata ad Alessandro Carotti, che ha sposato nel 2003 a Las Vegas. La coppia si è detta addio sei anni dopo, nel 2009. Dopo il rito religioso e il momento emozionante in cui la cantante ha intonato sull'altare l'Hallelujah di Leonard Cohen, Irene Grandi e neo marito hanno ospitato i cento invitati in un locale della costa del Sinis, un'area protetta che alterna ambienti campestri a spiagge, scogliere e coralli. Un posto meraviglioso che viene chiamato così: 'santuario della natura'.

Per il suo grande giorno, la bionda toscana, che all'uscita della chiesa è apparsa raggiante e super sorridente, ha scelto un abito semplice ma romantico. Quasi in pendant con quello dello sposo. A proposito, ma chi è Lorenzo Doni, l'uomo per cui Irene adesso sarà 'la sua ragazza sempre'? È un suo concittadino ma col mondo dello spettacolo non c'entra niente.

Lorenzo è un avvocato stimato ed è anche un istruttore di golf nella prestigiosa John Jacobs Practical Golf School che ha sede ad Is Arenas Golf & Country Club, in Sardegna. Non si sa molto sul nuovo marito di Irene Grandi che, il matrimonio intimo e lontano dai riflettori ne è un'ulteriore prova, non ama rivelare troppo del suo privato. E anche di lui, il suo neo marito, ha parlato raramente. L'ultima volta 3 anni fa, in un'intervista a Vanity Fair in cui diceva di aver messo la testa apposto grazie a "un legame pulito" con una persona che "non è del mondo dello spettacolo.

Sposi in gran segreto! Giornalisti 'fregati', ma le foto del matrimonio vip ci sono. Le nozze erano previste tra 20 giorni