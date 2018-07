Che Cecilia Rodriguez abbia un fisico da urlo è roba nota. L'abbiamo vista pi volte svestita nella Casa del Grande Fratello Vip e continuiamo a vederla in tutto il suo splendore negli scatti social che la sorellina di Belen e Jeremias condivide sui suoi canali social. È estate adesso e non è raro vederla in abiti succinti, quindi con le curve in bella mostra. Se però ci si mettono pure i paparazzi, allora è ancora meno raro prendere atto che non solo Belen, ma anche la piccola di casa Rodriguez è uno schianto. Ma è anche un po' distratta, come si nota nelle ultime foto pubblicate dal settimanale Chi. Foto a tradimento, certo. Forse Chechu quando è uscita di casa non si è resa conto che quel vestito era molto corto oppure, ipotesi più probabile, non pensava di regalare un siparietto hot ai paparazzi appostati praticamente ovunque quando in giro ci sono i membri del clan Rodriguez. Sta di fatto che è stata 'tanata'. Immortalata cioè in una posa che si è rivelata pericolosissima proprio per la 'lunghezza' dell'abito. (Continua dopo la foto)



Ops! Piccolo incidente di percorso per Baby Rodriguez che ha involontariamente mostrato il lato B per strada, rimanendo praticamente mezza nuda. E i paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini l'hanno colta sul fatto. Su Chi, infatti, sono state pubblicate le foto del 'piegamento con vista' di Cecilia che era uscita per una passeggiata per Milano con il suo fidanzato Ignazio Moser.

Ecco cosa si legge sulla rubrica Chicche di Gossip di Chi: Milano. Per uscire a pranzo con il compagno Ignazio Moser Cecilia Rodriguez sceglie un mini abito. Talmente mini che, a un certo punto, piegandosi un poco, la bella Cecilia rimane con il lato B totalmente in vista”. La foto 'incriminata', apparsa sull'ultimo numero del settimanale, sta già facendo il giro del web. Saranno contenti i fan di Baby Rodriguez, un po' meno la diretta interessata e la sua dolce metà.

Ma la coppia nata nella Casa del reality di Canale 5 ci sarà abituata, ormai, alla presenza fissa dei fotografi che, in questi mesi, vivono praticamente a pochi passi da casa della sorella maggiore di lei, Belen. Una presenza che non è particolarmente gradita all'argentina più famosa d'Italia che, infatti, in alcune occasioni si è pure scagliata contro di loro.

