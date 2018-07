La voce era nell'aria, tra chiarimenti e smentite (vere e presunte). Insomma, fatto sta che la notizia che molti fan aspettavano è finalmente arrivata e stavolta è straconfermata: Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme! La coppia nata a 'Uomini e Donne' è stata beccata in Sardegna dal settimanale Chi mentre si bacia appassionatamente. Nel numero in edicola da mercoledì 4 luglio, Andrea e Giulia si scambiano baci e tenerezze in barca, segno che la passione tra i due è ancora alle stelle. Non solo, la De Lellis si lascia andare pure a un focoso topless, che mette in mostra il suo prosperoso (seppur rifatto) décolleté. Dopo il rancore dei primi tempi, Giulia e Andrea sono tornati a parlarsi complice alcuni impegni di lavoro in comune. E lo scorso weekend si sono concessi con alcuni amici qualche giorno di relax. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’ex tronista ha fatto sapere: “Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, dove eravamo lontani, lontanissimi, oggi, piano piano, con fatica, abbiamo trovato un nuovo modo di frequentarci". (Continua a leggere dopo la foto)

"Viviamo per noi, per godere l’uno dell’altro. Senza forzature. Insomma quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo. Oggi va bene così”. E Giulia invece? Al momento l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha ancora commentato le foto pubblicate dal settimanale Chi. Qualche settimana fa, però, la web influencer non ha nascosto di aver rivisto Andrea Damante. “Se mi voglio rivedere con il mio ex sono cavoli miei e lo faccio”, aveva sentenziato l’esperta di tendenze. Dunque, ritorno ufficiale di fiamma tra i due? (Continua a leggere dopo la foto)

Giulia aveva postato su Instagram uno scatto in cui appariva in ottima forma e con indosso uno dei costumi della sua nuova linea di bikini. Ad accompagnare la meravigliosa fotografia, un lunghissimo e inaspettato sfogo. La De Lellis sembrava essersi lasciata andare alle emozioni e sensazioni, cercando di trasmetterle ai suoi followers. Senza dubbio, la ragazza è riuscita ha colto nel segno. “Io voglio dirti che sono serena. Non felice, come vorrei, ma neanche come non merito". (Continua a leggere dopo la foto)

"Prendo quello che ho, mi concentro su questo, e ne faccio buon uso, almeno ci provo. Non mi lamento e se lo faccio poi mi pento. C’è sempre chi sta peggio, un amico me lo diceva sempre! Torno a casa come posso, ma la mia casa non è un posto, sono persone! Non amo la solitudine, odio stare sola! Vivo alla giornata, ma non accontento mai. Mai!”. E adesso? Tutto va per il meglio.

Ti potrebbe interessare anche: "Vergogna! Lo hanno fatto davvero". Giulia De Lellis finisce su un ‘libro’. Caos totale