Giovanni Ciacci, il simpatico stylist della trasmissione di Raidue, Detto Fatto, è uno dei volti noti del piccolo schermo più amato dalle donne. In tantissime, infatti, seguono i suoi consigli di bellezza per essere sempre al passo con la moda e con l'essere glamour. L’esperto di tendenze oltre ad essere una presenza fissa a Detto Fatto – il programma in onda tutti i giorni su Rai 2 condotto da Caterina Balivo – è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dei Ballando con le Stelle. “Io ballavo per me stesso, per la mia libertà. - aveva raccontato Giò Giò - Perché volevo che passasse un messaggio di libertà totale, di peso, di sesso e di barriere. In questa trasmissione ho incontrato un persona meravigliosa che è Raimondo Todaro, il mio maestro. Lui ha capito immediatamente cosa volevo fare e dove volevo andare a parere, e piano piano questo messaggio cresceva”. Con la scia di polemiche che si è portato dietro. Dopo la finalissima in cui è stato incoronato Cesare Bocci, l'esperto di tendenze è tornato alla ribalta. (Continua a leggere dopo la foto)



Voci sempre più insistenti lo vedrebbero tra i nuovo concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, il talent di successo che è arrivato al terzo anno nella sua versione vip. Ma come tutti i personaggi famosi che si rispettino, il mitico Giò Giò di ''Detto Fatto'' è stato anche oggetto di una succosa, succosissima, paparazzata. Ma ad infiammare il web è stato l’ultimo servizio pubblicato dal settimanale ''Chi'' che ha beccato l’esperto di tendenze in compagnia di Damiano Allotta.

I due sono stati paparazzati a Milano mentre si scambiavano baci appassionati e dolci effusioni. Il giovane in questione è stato il fidanzato di Stefano Gabbana il noto stilista. Fisico scolpito, moro e occhio ceruleo: Damiano è un modello nato in Sicilia seguitissimo sui social. Intimità alle stelle e baci a Milano, in strada, tra i due. Giovanni Ciacci e l'ex compagno di Stefano Gabbana si conoscono da due mesi e sembrano appassionati e felici.

L’esperto di stile di “Detto Fatto”, riconfermato anche per la prossima stagione come opinionista della trasmissione di Rai Due, condotta non più da Caterina Balivo, che trasloca su Rai Uno, ma, a quanto pare, dall'attrice Bianca Guaccero, accanto al 30enne si è lasciato andare. Il paparazzo che ha seguito la coppia ha catturato le immagini dei due avvinghiati in una via del centro città. Un nuovo amore all'orizzonte per Giò Giò, oppure un flirt di passaggio? Staremo a vedere.

