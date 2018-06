Non ha mai amato i riflettori e per questo è praticamente sconosciuta al grande pubblico. Ma di lei si parla tanto in questi giorni. Natalia Mastrota, 22 anni, figlia di Giorgio e Natalia Estrada, è diventata mamma. Il lieto annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social del neononno 54enne che su Instagram ha postato la foto del nipotino coperto dall’ormai immancabile ‘pollicione’ e taggato la figlia 22enne e il suo compagno Daniel come mamma e papà. La bella notizia arriva a pochi mesi dalla nascita del quarto figlio di Giorgio Mastrota, Leonardo, venuto al mondo lo scorso dicembre dopo Federico e Matilde, nati dall’amore con la compagna Floribeth Gutierrez. La 23enne Natalia ha partorito il suo primogenito, avuto dal compagno Daniel Del Castillo. Nonno Giorgio non ha voluto perdersi il momento ed ha accompagnato la figlia in clinica, come ha documentato su Instagram Stories. Prima di entrare, il re delle televendite non ha nascosto tutta l'emozione per l'arrivo del nipotino: ‘’Dai che ci siamo, tra poche ore sarò nonno e Natalia sarà mamma’’. (Continua a leggere dopo la foto)



Anche Mastrota il 24 dicembre scorso è diventato padre per la quarta volta. Dopo Natalia junior (avuta appunto da Natalia Estrada), Federico (figlio di Carolina Barbosa) e Matilde, il re delle televendite e l'atleta costaricana Flo Gutierrez, hanno avuto un bambino. E Natalia Estrada? Praticamente scomparsa. In seguito alla fine della storia d'amore con Paolo Berlusconi, durata dal 2001 al 2006 si era via via allontanata dal mondo dello spettacolo. Oggi vive praticamente in simbiosi con i cavalli dato che gestisce insieme a suo marito Andrea Mischianti una scuola ippica.

Qualche tempo fa Giorgio Mastrota ha confessato di essersi separato dalla moglie perché non aveva più voglia di fare l’amore con lei: ‘’Se mia moglie mi ha tradito, ha fatto bene e non va certo giudicata severamente. Da diversi mesi, infatti, nel nostro matrimonio la passione si era spenta, al punto che non avevamo più rapporti sessuali. Ma non mi sento colpevole: il calo di desiderio si può verificare anche se si ha accanto una donna bellissima ed è un problema che distrugge molti rapporti di coppia, magari iniziati come il nostro, all’insegna del grande amore’’.

‘’Natalia non è la ‘cattiva, - aveva confessato - è piuttosto una moglie delusa che, con una reazione umanissima , è andata a cercare altrove ciò che non trovava più tra le pareti domestiche. Confesso di averlo fatto anch’io nei mesi della crisi che poi ci ha portato alla rottura. Ho usato soltanto quel minimo di cautela, perché le mie scappatelle restassero segrete, a differenza di mia moglie’’.

