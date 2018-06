E se vi dicessimo che Meghan Markle ha una sosia praticamente perfetta? Parliamoci chiaro, dopo il suo matrimonio con il principe Harry, Meghan Markle è diventata una delle persone più note al mondo e come per tutti i Vip, se fosse riconosciuta per strada o dentro un negozio a fare la spesa, è probabile che verrebbe assalita dai fotografi e dai curiosi a caccia di un selfie. E allora a cosa le potrebbe servire una sosia? Beh, per fare tutto ciò che non ha volgia di fare tanto per cominciare: banchetti, feste regali, premiazioni ecc. Ma sfortunatamente per lei non è questo il caso, anzi, è precisamente l’opposto. Qui l’unica a rimetterci è la sosia – involontaria e non pagata, lasciatecelo dire – di Meghan, Danielle Harris, una donna statunitense di 33 anni, che sostiene di venire scambiata per Meghan Markle non meno di quattro volte a settimana. A dire il vero oltre a quella fisica, c’è qualche altra somiglianza tra Danielle e Meghan: anche la “sosia” della duchessa si è risposata recentemente. Un matrimonio però decisamente in tono minore, costato in totale lo 0,0001 per cento rispetto all’oramai celebre Royal wedding. (Continua dopo la foto)



Se il vestito di Meghan era firmato da Givenchy, quello di Danielle era un semplice abito bianco da meno di 2mila dollari. Harry e Meghan hanno ospitato 600 invitati, Danielle appena 115. Danielle ha raccontato che una volta, mentre si trovava in un negozio a Dallas, “tutti i commessi hanno smesso di lavorare per venirmi a salutare, scambiandomi per Meghan”. “Venerdì ero in fila nella drogheria e una signora di fronte a me aveva in mano una rivista con Meghan”, ha raccontato ancora. “Ha iniziato a mettere a confronto il mio volto con quello della duchessa e mi fa: ‘qualcuno ti ha mai detto…?’. Ho finito la frase per lei”. “Tutti mi dicono sempre, ‘Danielle, devi trovare un lavoro come sua sosia’. Anche mio marito ci scherza dicendo che farebbe volentieri il mio manager”.

“Sono passati quattro anni da quando un amico mi ha detto che somigliavo proprio a Rachel Zane (il personaggio interpretato da Meghan Markle ai tempi della serie Suits)”. “Non conoscevo lo show e quindi non ci ho pensato troppo, finché la relazione tra Meghan e Harry è diventata pubblica”. “Se avessi cinque dollari per tutti quelli che mi hanno detto che le assomiglio negli ultimi 12 mesi, sarei ricca”.Ma in fin dei conti, Danielle non è troppo dispiaciuta per i paragoni con la duchessa Meghan. “Siamo entrambi di razza mista e anche io ho le lentiggini come lei. È talmente bella che penso sia un grande complimento quando le persone mi dicono che ci somigliamo”. Potrebbe proporsi come sosia, senza dubbio farebbe un’ottima carriera nella casa reale.

