Sulle nozze reali tra il principe Harry e Meghan Markle se ne sono dette di tutti i colori. Si è esagerato, probabilmente gonfiando, su alcune questioni private umane, fino all'inverosimile, fino allo sfinimento. Eppure, se una cosa 'anomala' è emersa dal Royal Wedding, si tratta proprio dell’umanità. E non parliamo soltanto del figlio di Carlo e Diana, personalità che nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere ed amare; piuttosto di Meghan, la regina di cuori di una famiglia dagli oscuri rapporti, simili, tuttavia, a quelli di qualsiasi altra famiglia borghese in giro per il mondo. Discussioni, malattie, incomprensioni. È qui, in questo contesto del tutto naturale che è emersa la figura dell’ex signorina Markle, oggi duchessa di Sussex. Non mancheranno film (qualche documentario c’è già stato – “Harry ti presento Meghan Markle” andato in onda nei giorni scorsi su NOVE) in suo onore e in tanti racconteranno la storia dell’ex modella statunitense e attrice che fece innamorare perdutamente un possibile – seppur improbabile – erede al trono d’Inghilterra. Nell’ipotetico film non mancherà di citare senza dubbio il viaggio di nozze che faranno a breve e da quello che dicono, anche il fatidico incontro tra Harry e il papà della sua sposa, anch'esso in praogramma. (Continua dopo la foto)



Proprio così, sembra che stia capitando davvero e tutto nel contesto della luna di miele. Dopo il Royal Wedding e dopo qualche giorno dedicata alla mondanità sembrerebbe che i due neo-sposini si stiano organizzando per andare in Messico a trovare il padre di Meghan. Thomas Markle fu costretto a non partecipare alle nozze e alle altre funzioni del matrimonio perché, malato di cuore, ha richiesto un intervento d'urgenza proprio qualche giorno prima. L'esperto reale Katie Nicholl ha informato l'Entertainment Tonight dicendo che: “Ho sentito che vogliono andare a vedere Thomas Markle, che si sta riprendendo da un'operazione al cuore. Non sappiamo quando questo viaggio potrebbe accadere. ... Ho sentito da persone vicine a Meghan e Harry che sono molto desiderosi di farlo”.

Il duca e il padre della sposa non si sono mai incontrati; sembrerebbe che tutti e due siano desiderosi di farlo però. L'esperto della casa reale di Windsor rivela inoltre: “Harry sente che è molto importante incontrare Thomas. E Meghan è desiderosa di andare a trovarlo il prima possibile”. Insomma, la parola d’ordine di questa vicenda è appunto umanità. La voglia di una figlia di far conoscere suo padre al marito tanto amato, colui che l’ha portata in vetta al mondo, sposandola davanti al mondo intero, tra gli sguardi seri ma compiaciuti di nonna Elisabetta. Una bella storia d’amore, che se non nella forma, non è poi così diversa da quella di due individui "normali".

