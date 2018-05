La notizia rischia di avere l’effetto di una bomba e, dicono in molti, confermerebbe il motivo di quel broncio perenne sul viso di Victoria Adams. Cantante icona della generazione anni ’80, stilista di discreta fama, attrice e tra le donne più invidiate del mondo. O forse no perché pare proprio che il marito David non sia una stinco di santo, anzi l’abbia tradita a più riprese. A rivelarlo nello studio di Barbara D'Urso è stato Giovanni Ciacci. Parlando degli ospiti presenti al matrimonio reale tra Harry e Meghan, celebrato sabato, Ciacci rivela un gossip clamoroso. Gli invitati attorno ai quali ruota il discorso sono David e Victoria Beckham. Lei, già sotto i riflettori a causa del suo abito scuro non apprezzato, viene rimproverata anche perché si è presentata, come sempre, col muso, senza mai accennare un sorriso. E, a questo proposito, Ciacci afferma che la donna non sorride mai "perché lui la riempie di corna". Chiama in causa anche una collega spagnola di Barbara D'Urso, con cui Beckham avrebbe tradito la moglie: "Quando Victoria è andata a Madrid l'ha trovata in una palestra, l'ha presa per i capelli e l'ha trascinata a terra". (Continua dopo la foto)



La D'Urso, incredula, resta con gli occhi sbarrati, ma Ciacci non si scompone e aggiunge che "in Spagna lo sanno tutti". Insomma, i motivi per sorridere sono davvero pochi. Ancora di meno dopo le sopraccitate critiche per il dress code scelto per il Royal Wedding.Già, anche alle nozze di William e Kate Middleton aveva ricevuto la stessa, identica critica. L'ex Spice Girl è arrivata alla St. George chapel del castello di Windsor al fianco del marito David che, visto che ci siamo, è sempre più bello e affascinante. Impeccabile, lui. Ma non tergiversiamo. Victoria oggi è una stilista di successo e per il gran giorno del principe Harry e la sua Meghan veste di blu scuro. Che c'è di strano? (Continua dopo le foto)

È una scelta bizzarra, perché il matrimonio è di mattina (oltretutto una mattina molto soleggiata) e quel colore troppo scuro secondo le regole del bon ton. Anche perché, per quanto reale, è pur sempre un matrimonio che si svolge in un contesto rurale, osserva anche Repubblica. C'è ricascata, insomma, dal momento che anche alle nozze di William e Kate, nel 2011, aveva optato per quel colore. Ma evidentemente a Victoria non interessa il giudizio degli altri, considerando che anche in quell'occasione fu bombardata di critiche per la scelta del look. Del marito invece sì.

Ti potrebbe interessare: “Ha ragione, povero Harry”. Perché ha pianto proprio in quel momento durante il Royal Wedding