Una storia lunga e tormentata quella tra Simone Coccia Colaiuta, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello e Stefania Pezzopane, deputata del Partito democratico ed ex presidente della Regione Abruzzo. Ventitré anni di differenza, ma un amore che non sembra conoscere ostacoli. Lei ha 58 anni, è alta un metro e cinquanta, ed è originaria di una frazione in provincia di L'Aquila, Onna, andata praticamente distrutta dal terremoto del 2009. Lui è invece un ex spogliarellista con la passione dei tatuaggi - ne ha 100 - è alto più di un metro e ottanta centimetri e ha 35 anni. La loro storia è stata ufficializzata quattro anni fa. “Io mi sono avvicinato per farle i complimenti per il suo lavoro, - aveva detto Simone a Novella 2000 - poi ci siamo scambiati il numero di telefono e dopo due o tre settimane l’ho invitata a fare un aperitivo. Dopo un’altra settimana l’ho invitata a cena a casa e lì ci siamo amati”. Una storia che nessuno è riuscito a scalfire e che Simone ha voluto celebrale anche all'interno della casa del Gf. Dopo aver minuziosamente scritto la dedica - un cartello con la scritta ''Ti amo dolce Stefy'' - Coccia è andato in giro per casa mostrando fiero la sua creazione. (Continua a leggere dopo la foto)



"Ti amo amore, ci vediamo la settimana prossima perché tanto esco martedì!" ha detto ironicamente l'ex spogliarellista, in nomination e a rischio eliminazione insieme a Danilo e Mariana. Poi, contento del suo gesto, non ha saputo resistere e si è fiondato in confessionale con Matteo, Veronica, Alberto e gli altri per raccontare questo momento romantico. Anche Stefania Pezzopane ha voluto celebrare il quarto anniversario. Lo ha fatto su Instagram, postando una romantica immagine che la ritrae con il fidanzato. ''Io e Simone'' è la semplice didascalia che accompagna l’immagine in bianco e nero, e una serie di hashtag esprimono la forza di un legame che non intende essere scalfito da nulla. Qualche giorno fa la deputata è stata ospite di Barbara D'Urso e ha raccontato anche dei messaggini che Coccia si è scambiato con un'altra concorrente del Gf, Lucia Bramieri.

“Io mi sono fatta una gran risata - ha detto la Pezzopane - perché Simone mi aveva detto che si era messaggiato con Lucia Bramieri, lui è fatto così, gli piace essere allusivo, se un rapporto cambia per un messaggio allusivo non è una storia vera. Stiamo insieme da 4 anni e in 4 anni accadono molte cose, la quotidianità può schiacciare, se stiamo insieme da cosi tanto significa che c’è qualcosa. Sono ad altri le cose che non vanno bene, - ha detto ancora la Pezzopane - all’inizio era la differenza d’età, poi la statura, poi l’origine, pensano che non sia adatto ai salotti buoni ma a me non interessa, ai salotti buoni preferisco una passeggiata sul Gran Sasso con Simone”. E sul Grande Fratello, a Pierluigi Diaco per il settimanale Oggi Stefania Pezzopane aveva detto: ''Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo hanno fatto male i loro conti: conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede. Fa quello che ritiene opportuno. Ci ha pensato molto prima di accettare questa sfida professionale''. Alla faccia delle malelingue. E buon anniversario!

Stefania Pezzopane: età, altezza, peso, ex marito e figlia. Chi è la fidanzata di Simone Coccia Colaiuta