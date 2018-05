Fisico statuario e una grande passione per i tatuaggi. Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane è tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 15. Di lui ormai sappiamo tutto, ma in pochi sanno che nella vita del toy boy della Pezzopane c'è un'altra persona molto speciale. Si tratta del figlio, nato dal matrimonio, finito con il divorzio, con Barbara Ippoliti. Il ragazzo, di cui non si conosce il nome, ha compiuto 12 anni. Nel 2014 l'ex moglie lo aveva accusato di non prendersi cura del piccolo, ma Colaiuta aveva rispedito al mittente le accuse inviando ai giornali una lettera dal suo avvocato. ''Vorrei precisare che mio figlio lo vedo sempre e ci sono foto che confermano i momenti più belli e intimi della nostra vita. - aveva scritto Colaiuta - Queste sono le lettere che mio figlio mi scrive dove tutti possono leggere quanto mi adora!! Tutelare un figlio vuol dire non esporlo pubblicamente per farsi pubblicità o prendersi qualche tardiva vendetta e la signora Ippoliti Barbara ha fatto un grave danno a me ma soprattutto a mio figlio con quanto affermato nel precedente articolo. Ogni volta che vivo i miei momenti più belli assieme a mio figlio spesso e volentieri mi sussurra all'orecchio 'vorrei vivere tanto con te perché mi fai divertire mi fai fare pugilato e mi insegni tantissime cose''. (Continua a leggere dopo la foto)



La lettera era proseguita con un vero e proprio attacco all'ex moglie Barbara, accusata dall'ex spogliarellista di volersi fare pubblicità sulla pelle del bambino. ''È del tutto raccapricciante che dopo nove anni dal termine di una relazione, questa persona, tenti di farsi notare irrompendo con violenza e menzogne nella mia vita pubblica e privata della quale mio figlio fa parte ancora, ma lei non più. I bambini, - aveva proseguito Simone Coccia Colaiuta - specie i propri figli in genere si mettono al riparo dal gossip, questa signora ha invece introdotto un bimbo dentro un tritacarne mediatico''.

Simone e la sua ex moglie si sono lasciati circa tredici anni fa e sul loro matrimonio non si sa molto in realtà. Nella casa del Grande Fratello Simone ha parlato di suo figlio: "Lo proteggo molto, come tutti ovviamente se mi toccano mio figlio mi trasformo. Mi faccio fare tutto, mi ha insegnato a fare skate, giochiamo a pallone. Come i ragazzini... Io non ho mai avuto un padre, quando c'è stata la festa del papà mi ha fatto la lettera e il regalino. Non ho mai conosciuto mio padre, mi ha abbandonato. Io non so cosa vuol dire 'auguri, papà', non l'ho mai potuta pronunciare questa frase e sentirmelo dire è una doppia vittoria. Quello che non mi ha dato lui, io lo sto dando a mio figlio".

