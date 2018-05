Lui con la valigia in mano mentre lascia l'appartamento, lei che gli corre dietro mentre gli grida ''questa è casa nostra". I paparazzi li hanno sorpresi così e hanno immortalato tutto con le loro fotocamere. Un'addio in diretta, che non farà piacere ai diretti interessati, ma che, sicuramente, avrà fatto sfregare le mani agli appassionati del gossip nostrano. Gente nel numero in edicola pubblica le foto che ritraggono Samuel Peron mentre discute animatamente con la fidanzata, l'attrice 27enne Tania Bambaci, poi esce con una grande valigia dal cancello dell’abitazione in cui vivevano entrambi e se ne va via. Il ballerino 36enne ha lasciato la compagna dopo cinque anni di fidanzamento. Samuel Peron è uno dei maestri storici di ''Ballando con le stelle''. Fa parte del cast dal 2005 e ha conquistato tutti con la sua bravura e simpatia. Tania Bambaci, 27 anni, è invece una modella e attrice. I due si sono conosciuti nell'ottobre del 2012 a un corso di recitazione, lui è rimasto folgorato mentre lei ha preferito procedere con estrema cautela, ma poi l'amore è sbocciato. (Continua a leggere dopo la foto)



Si è fatta corteggiare parecchio e ha rifilato al povero Samuel parecchi ''no'' prima di accettare l'invito a prendere un semplice caffè: era il marzo del 2013. ''Ho capito che potevo aprirmi. - aveva detto l'attrice poco dopo il fidanzamento - Prima mi allontanavo, è vero. Non sono il tipo di ragazza che si concede delle avventure, non volevo una storiella. Ora che stiamo insieme, so che lo voglio al mio fianco, ma prima non riuscivo a inquadrarlo… Prima di incontrare lui non pensavo di innamorarmi: la mia ultima storia si era chiusa male e volevo pensare a me. Non avrei mai pensato – aveva ammesso la Bambaci – di andare a convivere prima di stare con lui: tra noi la vita in casa funziona come se avessimo sempre vissuto insieme''.

Adesso però l'idillio sembra essersi spento e Samuel ha deciso di lasciare l'appartamento che divideva con la giovane Tania. Raggiunto da Gente, il settimanale che ha immortalato e pubblicato le foto dell'addio, il ballerino di ''Ballando con le stelle'' non ha voluto commentare gli scatti. Secondo Gente, che dice di aver indagato sulla rottura, pare che alla base del litigio ci siano le nozze: Tania vorrebbe sposarsi, Samuel preferisce avere figli ma senza fede all’anulare. ''È un serpente che si morde la coda, ma prima o poi ne verremo fuori. Lei comunque vuole prendersi un paio di anni per realizzarsi nella professione. E così, per il momento, temporeggiamo'', aveva detto il ballerino di ''Ballando con le stelle''. adesso, però, i piani sembrano essere cambiati.

“È andato con gli uomini”. Gf: la bomba di Vladimir Luxuria. Il concorrente del reality è al centro del gossip e le ultime voci su di lui stupiscono molto, dato il tipo. Ma l’opinionista non ha dubbi: “Detesto l’ipocrisia”