Anna Tatangelo e Stash insieme per una notte. L'insolita e curiosa vicinanza tra i due era stata annunciata dalla rubrica di Dagospia, Milano Confidential, che raccontava di un singolare avvistamento notturno: ''Anna Tatangelo, in crisi con Gigi D'Alessio, si è incrociata con un altro cantante. Sarebbe stata vista con Stash, il bellone dei The Kolors, al Major, locale milanese in cui, guarda caso, si fa musica dal vivo''. Nell'estate del 2017 Anna Tatangelo si è allontanata da Gigi D'Alessio e pochi mesi dopo ha annunciato la separazione definitiva dal compagno partenopeo. Dalla loro relazione nel 2010 è nato il figlio Andrea. Adesso la cantante di Sora ha concentrato tutte le sue energie sul figlio e sulla sua carriera, ma ovviamente i paparazzi ormai la seguono ovunque e appena l'hanno vista accanto al cantante dei The Kolors hanno lanciato la bomba. A mettere fine alle voci nate dopo un presunto avvistamento di dei due insieme in un locale milanese è il cantante lanciato da Amici.



Tutto però sarebbe nato per un fortuito scambio di persona “Svelato il segreto dell'avvistamento della strana coppia Stash (leader dei The Kolors) e Anna Tatangelo. Il cantante ha spiegato a ''Novella 2000'' era ospite al ristorante milanese con musica dal vivo Major e vicino a lui c'era una ragazza somigliantissima alla collega da poco separatasi da Gigi D'Alessio. ''Ragazzi vi sto per fare una comunicazione molto molto importante e molto interessante per il pubblico del web visto che si è alzato già il polverone del gossip: io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme. Considero Anna una sorella e le mando un bacio gigante''.

Anna Tatangelo ha a sua volta ripubblicato la storia di Stash sul suo account Instagram commentando “Che matti!!! Un bacio a te”. La prima frase riferita a chi ha pensato ad una relazione e, la seconda, rivolta al cantante. Mentre impazza il gossip, Anna Tatangelo è tornata sul mercato discografico con il singolo dal titolo ''La Fortuna Sia Con Me''. Il brano, scritto da Giuseppe Anastasi è stato lanciato in rotazione radiofonica venerdì 20 aprile 2018 e ha anticipato l'uscita del nuovo disco della cantante di Sora.

