"A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata". Massimo Boldi, 72 anni, aveva commentato così la notizia lanciata da Dagospia: la (ormai ex) compagna Loredana De Nardis, 43, era stata fotografata insieme ad un altro uomo, un suo amico, Mario Salvestroni. Salvestroni era stato intervistato da Candida Morvillo per il Corriere della Sera ed aveva offerto la sua versione dei fatti. Lui (Boldi, ndr) dice che successivamente, il 27 aprile, un amico ha visto Loredana salire sul treno e lui ha capito che stava venendo a Grosseto da me, allora si è messo in macchina per coglierci insieme all’arrivo del treno. Ma mi chiedo come abbia fatto a percorrere 182 chilometri più in fretta di un Frecciabianca, per giunta radunando quattro bodyguard". L'ex compagna di Boldi aveva subito precisato che la sua relazione con l'attore fosse terminata il 18 aprile, diversi giorni prima dello scoop. "Mi chiedo solo come si faccia – aveva affermato Salvestroni – a parlare di tradimento se lui concorda sul fatto che il 18 si erano lasciati definitivamente. Le nostre foto sono state scattate il 21, dov’è il tradimento?". Adesso il settimanale Spy rivela un piccante retroscena sul passato di Loredana De Nardis. (Continua a leggere dopo la foto)



Il settimane Mondadori ha riportato a galla un vecchio scoop di Corona star’s, il magazine di Fabrizio Corona ormai chiuso da diversi anni. L'ex di Boldi si esibiva in uno striptease e Dagospia ha confermato che "la donna, prima di incontrare il re dei cinepanettoni, si guadagnava il pane come sexy star nei locali di Riccardo Schicchi (tra i quali il 'Blue Moon' di Roma)". "Ma di chi state parlando? Di Laura Del Sol?", hanno confessato i proprietari del Blue Moon alla rivista, "lei faceva gli spogliarelli nei locali di Schicchi, è lì che ha conosciuto Massimo Boldi". Ma l'attore ha sempre raccontato un'altra versione, decisamente più romantica.

Sua moglie, l'amatissima Maria Teresa Selo, è scomparsa a causa di cancro il 28 aprile del 2004, e Massimo Boldi, dopo il grande dolore, a sei mesi dalla sua dipartita, ha conosciuto Loredana. In quell'occasione l'attore si trovava a Roma per girare alcune scene di Christmas in Love e Loredana si era avvicinata per chiedere un autografo. Da qui la frequentazione, poi il fidanzamento. Ma Spy smentisce tutto e, infine, lancia la bomba: "Loredana non si è mai lasciata con il marito quando frequentava Boldi. Nei giorni in cui Massimo non era a Roma, - si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini - lei viveva tranquillamente a casa con la propria famiglia. Fra Loredana e il marito c’è sempre stata molta complicità".

