Albano Carrisi torna ancora una volta a parlare della fine dell'amore con Loredana Lecciso. L'intervista sorprendete che pubblica il settimanale Oggi sul numero in edicola rivela alcuni particolari davvero clamorosi, mai raccontati prima d'ora. Secondo quanto racconta il cantante, la coppia ha continuato ad andare avanti e a smentire ogni gossip o voce di crisi semplicemente per i figli Jasmine e Bido, che oggi hanno 17 e 16 anni. Insomma, parole molto pesanti, che sicuramente non faranno piacere a Loredana, che ha mal digerito la separazione da Al Bano. "Ora - ammette Al Bano - te lo posso confessare: dei diciotto anni trascorsi con lei, soltanto tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di questa incompatibilità era consapevole anche lei, ne abbiamo parlato più volte", ha dichiarato Albano alla scrittrice Maria Venturi per il settimanale Oggi. Il cantante ha precisato che il rapporto con la Lecciso si è incrinato nel 2005, quando lei ha lasciato il compagno che stava partecipando all'Isola dei Famosi.



“Al ritorno dall’Isola avevo chiare le idee: l’incompatibilità e l’intempestività del suo 'lo lascio' mi fecero capire che con Loredana non c’era più futuro e siamo andati dall’avvocato. Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia", ha detto ad Oggi il leone di Cellino San Marco. Ma se le cose andavano così male perchè tutte quelle smentite? “Per il rispetto dei nostri due figli. Avevano il diritto di crescere con i genitori. Non volevo infliggergli le stesse sofferenze di Cristel e Uga (Romina jr, ndr) quando la loro famiglia si è disfatta. Erano ancora bambine, non potevano capire. Oggi invece Jasmine e Bido hanno 17 e 16 anni: meritano lo stesso rispetto di quando erano piccoli, ma è stato molto più facile spiegargli perché una coppia si può dividere”, ha puntualizzato Albano.

Naturalmente nell'intervista a Oggi non può mancare il riferimento a Romina Power. Nella chiacchierata con Maria Venturi, Albano Carrisi ha anche confidato che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con Romina Power. “Romina è incontenibile, ma mi sono sempre sottratto alla richiesta di baci da parte del pubblico, non ho mai detto nulla per alimentare il sogno di vederci riuniti anche nella vita. Cosa provo per Romina? Il sollievo di una pace ritrovata, la gioia di vederla serena e di condividere il ruolo di nonni. E un affetto profondo. Ma nel suo dna c’è l’inquietudine, l’orgoglio, la ricerca di radici da cui fugge, l’instabilità. Tutto questo è troppo per il mio cuore stanco”.

