Nelle scorse settimane si è parlato moltissimo dell'incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, da poco uscito dal carcere. Incontro che, stando al racconto della rivista Oggi, che ha documentato tutto in un ampio servizio, si è svolto in un noto hotel di Milano con rispettive famiglie al seguito. Ma non coi compagni attuali, ovvero Andrea Iannone e Silvia Provvedi, entrambi fuori città per motivi professionali. Belen, scriveva Oggi, è stata accompagnata all'appuntamento dalla mamma, Veronica Cozzani, dall'amica Patrizia Griffini e dal figlio Santiago. Fabrizio, invece, era con Carlos, il figlio avuto da Nina Moric e per il cui affidamento la modella croata si sta battendo. I due ex hanno trascorso il pomeriggio a chiacchiarare e ora è il settimanale Chi a mostrare le immagini di quell'incontro, il primo (almeno ufficialmente) dopo la scarcerazione dell'ex re dei paparazzi e avvenuto domenica 8 aprile. I paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini hanno immortalato Corona e la Rodriguez nel giardino dell'Hotel Bulgari di Milano dove si sono riabbracciati dopo tanto tempo. Cinque lunghi anni: ecco da quanto non si vedevano. Da quando, cioè, lei decise di lasciarlo poche settimane dopo aver conosciuto Stefano De Martino, poi diventato suo marito e papà di suo figlio Santiago. (Continua dopo la foto)



Intervistata sempre da Chi, che come detto pubblica in esclusiva le foto dell'incontro con Fabrizio, Belu ha spiegato il perché di quell'incontro che, a ben guardare, di segreto non ha poi avuto un bel niente, e rivelato che Iannone era stato informato. "A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare – ammette la showgirl argentina - Noi non scegliamo di spegnere il bene. E poi, perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, sentirlo a telefono, prendere due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Perché volersi bene o forse provare quell'amore che cambia forma e resta nell'aria come qualcosa di grande che sai che c'è, non credo richieda giustificazioni o spiegazioni".

Il suo fidanzato, come anticipato, era a conoscenza di questa reunion con Corona: "Ho raggiunto un'età dove la bugia non è contemplata nella mia crescita come persona, Andrea sapeva tutto", dice ancora Belen a Chi. E Silvia Provvedi, attuale compagna di Corona e (forse) futura moglie? A quanto pare era l'unica a non essere stata informata. Contattata sempre dal settimanale diretto da Signorini, la cantante lanciata con la gemella Giulia a X-Factor, ha commentato così: "Io non lo sapevo di questi aperitivi, l'ho scoperto grazie ai social, in contemporanea. Ma se devo essere sincera Belen Rodriguez non è e non sarà mai un problema. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona". Nemmeno una parola, invece, da Fabrizio. Come è noto, infatti, l'ex re dei paparazzi non può rilasciare interviste. Lo ha deciso il giudice.

