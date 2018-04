Al Bano e Romina, la loro storia d'amore è come una saga da soap. Le ultime vicende sulla famiglia più amata dagli italiani stanno attirando molta attenzione. Loredana Lecciso è andata via e ormai tra lei e il cantante è tutto finito. Ma i pettegolezzi invece sono duri a morire. Tra i tre protagonisti della telenovela made in Italy sono volate accuse e parole pesanti, il tutto ovviamente via social se non addirittura in televisione, per non parlare del rimpiattino avvenuto sui giornali. Ma adesso si aggiunge un nuovo inaspettato capitolo. Recentemente la mamma del leone di Cellino San Marco ha chiamato al suo capezzale l'ex-ex nuora e pare proprio che la figlia di Tyron Power abbia accettato l'invito, tornando per un breve periodo nella sua seconda patri: la Puglia. A lanciare la notizia è stata la stessa cantante che in questo modo ha acceso le aspettative dei fan che non aspettano altro. L'indizio, neanche a dirlo, arriva via social, in particolare da un video pubblicato si Instagram. (continua dopo la foto)



L'utile al dilettevole e lasciamo giudicare a voi cosa sia l'uno e cosa l'altro. Così si può sintetizzare il video della Power su Instagram. L'artista americana, infatti, ha pubblicato un filmato in cui ha pubblicizzato la sua linea di creme e la location prescelta ha fatto addrizzare le antenne dei fan. Infatti, sebbene moltissimi followers siano stati felici di questa sua iniziativa imprenditoriale, a colpire di più non sono stati tanto i prodotti mostrati, bensì il luogo in cui è stato girato il video. All'inizio del filmato si vede una Romina felice tra gli ulivi per poi passare alla successiva inquadratura dove passeggia sulla spiaggia insieme alla sua cagnolina Daisy. Ulivi più mare, uguale: Puglia. Questo il ragionamento che hanno fatto in molti.





E magari il set potrebbe essere proprio la tenuta dell’ex marito Al Bano. Se così fosse sembrerebbe proprio che la Power abbia voluto accontentare la richiesta della signoraJolanda Carrisi, che ha chiesto alla ex nuora di tornare a Cellino San Marco con lei. Anche se il video è stato girato in Puglia, questo non vuol dire che l’artista abbia deciso di stabilirsi di nuovo in Italia. La Power non ha mai fatto mistero di essere rimasta molto legata a quella terra e questa potrebbe essere la ragione che l’ha spinta a realizzare il video a Cellino. Purtroppo la certezza che si tratti della Puglia non c'è, ma questo non è impedisce ai fan della coppia di tornare a sperare di vedere presto i loro idoli insieme come una volta e non solo sul palco.

Ti potrebbe interessare anche: “Ecco che vuole”. Alfonso Signorini scopre Romina Power. Vedremo…