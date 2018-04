Al Grande Fratello le cose si complicano sempre di più, con gossip interni che però si fanno ben sentire anche fuori... A tenere banco è l’intesa tra Luigi Mario Favoloso e Patrizia Bonetti che si fa sempre più intensa. Il fidanzato di Nina Moric ha instaurato un feeling speciale con la ventiduenne anche se c'è un problema non di poco conto e che ora è venuto fuori: la ragazza non è single come qualcuno pensa. Patrizia, come rivelato da Barbara d’Urso a Domenica Live, è infatti impegnata. Da qualche mese sta uscendo con un imprenditore il cui nome è ancora ignoto. Non è chiaro se sia un vero e proprio fidanzamento, Barbarella si è limitata a parlare di “un intrigo che dura da 2-3 mesi”. Dunque, Patrizia era impegnata prima di entrare nella Casa di Cinecittà: è bastato conoscere Luigi per cambiare subito idea? In attesa di capire di più sulla situazione sentimentale di Patrizia Bonetti, Nina Moric ha deciso di lasciare Luigi Mario Favoloso. (Continua a leggere dopo la foto)

La modella croata non ha apprezzato il comportamento del fidanzato al Grande Fratello e ha scelto di chiudere la relazione dopo quattro anni insieme. L'annuncio è arrivato dalla stessa Nina sui social network, ma al momento Favoloso è all'oscuro di tutto. Barbara d'Urso ha spiegato che comunicherà la novità nel corso della prossima puntata del reality show: come reagirà Luigi a tale notizia? Patrizia Bonetti è nata e cresciuta a Bologna, ma vive a Roma dove studia Scienze Politiche alla Luiss.

Oltre a studiare, fa anche la modella e sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Vive nel lusso e gira con l'autista. È molto attenta al suo aspetto fisico: si cura con creme e integratori e pratica con assiduità pilates, tennis e crossfit. In passato ha avuto tre fidanzati famosi: Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci (ex marito di Anna Falchi), Claudio D'Alessio (figlio di Gigi D'Alessio).

