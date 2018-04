I panni sporchi andrebbero lavati in casa, ma soprattutto nessuno vorrebbe scoprire un tradimento dalle pagine di un giornale. Eppure ai personaggi della spettacolo capita spesso, ma al di là del clamore mediatico della cosa resta indubbiamente il dolore per un evento così doloroso che alla fine, vip o non vip, è uguale per tutti. Ne sa qualcosa Massimo Boldi che venerdì scorso ha visto su Dagospia le foto della compagna Loredana De Nardis abbracciata a un altro, è stato un colpo. L'attore dopo la scoperta ha ammesso molto sinceramente: “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata”. Ma non finisce qui, perché un altro elemento contribuisce a girare il coltello nella piaga. Il collega di Christian De Sica ha poi rivelato al quotidiano che l’uomo con il quale Loredana l’ha tradito è un suo amico, un uomo di 70 anni che la De Nardis vedeva di nascosto da qualche tempo. Insomma non è proprio il massimo della vita. (continua dopo la foto)



In un'intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera, il comico ha ammesso che però se lo aspettava: “...avevo già dei sospetti: da due anni, lei era sfuggente. Da sei mesi, avevamo letti separati. E poi ho riconosciuto lui e mi è stato chiaro tutto”. Ma chi è il settantenne di Castiglione di Pescaia, come l’ha definito Dagospia? “È un mio amico, anche se non caro. Non dico il nome, sono fatti loro. A me è dispiaciuto perché da tempo chiedevo a Loredana cosa non andava. Avrei preferito chiarezza”, ha dichiarato Cipollino. Che ha confidato: “Ho pianto, ma perché il dolore era lo stesso di quando è mancata mia moglie. E invece so che, adesso, non ha senso soffrire come allora”.

L'epilogo della storia è stato molto triste. Boldi ha raccontato a Corsera che saputo da un altro amico che Loredana stava andando a Grosseto si è messo in macchina per fare un'improvvisata e così è stato: “Ho aspettato. Dopo poco, sono arrivati insieme. Ho detto: 'Eccomi qua. Complimenti, ho visto che vi amate. Se me lo dicevate prima, non era mica meglio? Sono venuto a dirvi che fate bene a stare insieme e che sono felice per voi e per me'”. E così è finito tutto. Massimo Boldi ha conosciuto Loredana De Nardis durante le riprese del cinepanettone Christmas in Love dopo la morte della moglie Marisa, dalla quale l’attore ha avuto le figlie Manuela, Micaela e Marta.

