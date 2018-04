Da quando è comparsa per la prima volta nel video La vida loca di Ricky Martin ne è passato di tempo e oggi Nina Moric è più famosa per la sua vita personale che per quella professionale. Sui social la modella di origine croata è sempre molto attiva e ci tiene a informare i fan di tutte le novità che la riguardano, senza badare troppo alla privacy. Tormento e tempesta possono essere due parole adatte a descrivere le sue vicende amorose, dalla turbolenta storia con Fabrizio Corona, al rapporto con Luigi Maria Favoloso non c'è mai nulla che vada in modo calmo e tranquillo. Infatti, l'ultima uscita pubblica della Moric riguarda proprio il suo ormai ex fidanzato. Esatto, Nina ha deciso di mollarlo e qualcuno ha già esordito con un 'era ora!”. Il mtivo non è difficile da immaginare, il comportamento dell'imprenditore campano all'interno della Casa del grande Fratello 15 lascia molto a desiderare e il suo avvicinamento alla concorrente Patrizia Bonetti, non è certo molto rispettoso nei confronti della compagna ufficiale. E quindi la showgirl ha optato per una decisione radicale. (continua dopo la foto)



La Moric ha scritto 'the end' alla storia con Favoloso e naturalmente ha scelto i social per gridarlo al mondo intero. Il suo atteggiamento eccessivamente 'piacione' con la Bonetti le è risultato assolutamente intollerabile. Tra i due concorrenti del Gf è nata una sintonia molto intensa, sfociata nell'intimità. La cosa è andato così oltre che lo stesso Luigi Maria aveva espresso nel confessionale le sue perplessità verso la relazione che aveva con la Moric da quattro anni. “Sta andando nella direzione sbagliata, mancano le cose belle”, ha confessato il gieffino che evidentemente è perfettamente consapevole che il suo interesse per la Bonetti non è di natura amicale.





Proprio per questo Nina ha scritto parole semplici e chiare: “Voglio soltanto rispondere a tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora. Sarei un’ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua. Gli auguro ogni bene lontano da me. Senza alcun rancore. Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità, pregando il Signore che finalmente posso abbracciare il mio adorato figlio Carlos”, ha commentato su Instagram la modella. Quindi niente dubbi in merito, la Moric ha chiuso. La modella ha preferito farsi da parte senza drammi o ospitate in diretta, perché come ha sottolineato Nina: “Sapere quando andar via è saggezza. Essere in grado di farlo è coraggio. Andare via, a testa alta, è dignità”.

