Facciamo un passo indietro: Fabrizio Corona e Silvia provvedi si sono lasciati. I motivi? Diversi, tra cui Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata con lui nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell'incontro, subito al centro del gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) il settimanale Chi, sempre vicino alla showgirl argentina, ha spiegato che non è l'avvicinamento a Belen il motivo per cui Silvia Provvedi e Fabrizio si sono lasciati ma, secondo queste ultime indiscrezioni, sembrerebbe aver fatto la sua parte. "La crisi tra Fabrizio e Silvia è iniziata subito dopo la scarcerazione di Corona", si legge nel settimanale: "La voglia di Fabrizio di riottenere la libertà, di tornare a lavorare, di 'mangiarsi il mondo' come dice lui lo ha allontanato dalla Provvedi, che ha mostrato fin da subito segni di insofferenza". Ma la Rodriguez, in tutto questo, che cosa c'entra? A quanto pare la bella argentina sarebbe semplicemente stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E ora?

È durata il tempo di far uscire la notizia sui giornali, la crisi tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi! Sì, perché l'ex re dei paparazzi e la cantante del duo "Le Donatella" sono stati pizzicati di nuovo insieme durante un pranzo milanese. A dividerli, alcuni giorni fa, era stato la gelosia di lei per un incontro avuto da lui con la ex compagna Belen Rodriguez. Lo ha raccontato una "gola profonda" vicina alla coppia. Oggi la bufera sarebbe passata. Silvia, che nei giorni scorsi si era "rifugiata" a casa della mamma, a Modena, lo ha raggiunto a Milano.

Appuntamento in un ristorante meneghino, che è stato prontamente immortalato dai paparazzi del settimanale Oggi. Il volto è disteso: la Provvedi si mostra serena, sorride e addirittura scherza con i fotografi. Più tardi, poi, risale sul suo Suv e si allontana, mentre lui resta a passeggiare in corso Vittorio Emanuele e poi si infila in un palazzo. Pace fatta. Buon per loro.

