Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Lui, ex calciatore e volo della Roma, lei, ex letterina di Passaparola e ormai conduttrice collaudata che lo scorso anno ha riscosso successo con la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Mamma, moglie e grande lavoratrice, Ilary ha appena compiuto 37 anni e per lei Francesco ha organizzato un compleanno da sogno. L'ex capitano della Roma ha regalato un weekend d'amore alla sua bella sull'isola di Capri. I due sono atterrati venerdì mattina alle 11, con un elicottero privato, nell'eliporto di Damecuta ad Anacapri. Pare che per non farsi riconoscere dai fan la bellissima Ilary è ricorsa all'espediente di nascondersi nel carrellino elettrico verde che trasporta i bagagli per il Grand Hotel e proprio su questo insolito mezzo, nonostante dei grossi occhiali neri e le valigie a coprirla, è stata riconosciuta dai suoi followers. L'ex attaccante giallorosso ha architettato una bella serata per la bionda presentatrice - con tanto di torta a sorpresa - e madre dei suoi tre figli, questi ultimi non erano presenti con mamma e papà sull'isola partenopea. (Continua a leggere dopo la foto)



Anche lo scorso anno gli auguri del capitano non erano passati inosservati. ''Passa il tempo, ma non l'amore per te che si rafforza anno dopo anno'', scriveva romantico l'ex calciatore della Roma via Facebook. ''Buon compleanno, amore mio''. Lo sportivo e la conduttrice si sono sposati nell'estate 2005. A lui, era bastato il primo incontro: ''Mi ha colpito subito, appena ho incrociato il suo sguardo'', ha raccontato di recente. Lei, invece, ha avuto bisogno di un po' di tempo in più. Per non voltarsi mai indietro. Tre sono i figli insieme: Cristian, Chanel e la piccola di casa, Isabel.. ''Se le cose non vanno bene, un figlio divide e non unisce'', aveva detto la conduttrice.

Ma così non è stato per per loro. Francesco e Ilary si amano ancora come il primo giorno e l'arrivo di Isabel non ha fatto altro che consolidare il loro rapporto. ''Il sesso è importante - aveva spiegato la conduttrice in un'intervista rilasciata a Vanity Fair - ma non dura tutta la vita e non cresce di pari passo con il matrimonio. Credo invece che sia più importante salvaguardare l’identità dei singoli che formano la coppia, senza prevaricazioni, - aveva concluso la showgirl romana - senza che niente diventi un peso''.

