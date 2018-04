Da tempo si mormorava e a gennaio Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno reso ufficiale la fine del loro matrimonio, da cui è nato il figlio Nathan Falco. ''Cose che succedono'' aveva detto Elisabetta Gregoraci ai microfoni di Valerio Staffelli. Sottolineando che può accadere anche dopo ben 12 anni di amore, e un figlio. "Abbiamo trovato un accordo consensuale perché ci vogliamo ancora un sacco di bene''. E perché di mezzo c’è anche il figlio Nathan Falco, naturalmente. Poco prima di Natale hanno firmato la separazione dagli avvocati e da poche settimane Elisabetta ha ritrovato il sorriso accanto a un uomo. Francesco Bettuzzi, 40anni, originario di Parma, è l'uomo che ha rubato il cuore dell'ormai ex moglie di Flavio Briatore. Secondo alcune fonti la coppia si conosce da qualche anno, ma solo nell’ultimo periodo, dopo aver firmato la separazione da Briatore, la Gregoraci avrebbe iniziato a frequentare l'imprenditore. Bettuzzi infatti è il fondatore di Pure Herbal, azienda di cui la showgirl è testimonial. Il rapporto, nato come una semplice amicizia, sarebbe diventato sempre più importante con il passare del tempo, tanto che i due non riuscirebbero più a stare lontani. (Continua a leggere dopo la foto)



Per ora né la soubrette né l'imprenditore hanno rilasciato dichiarazioni riguardo il loro rapporto. Di certo il feeling fra i due c'è e si vede. I due sono stati pizzicati da Oggi - che pubblica il servizio in esclusiva - e non si nascondono più. ''Con Bettuzzi - si legge sul settimanale di gossip - ha trascorso qualche giorno a Roma dove lei aveva degli impegni di lavoro. È la prima uscita ufficiale, in Italia, per la nuova coppia. Ora la loro vita si divide sull’asse Montecarlo-Parma visto che lei vive nel Principato di Monaco, con suo figlio, Nathan Falco, e lui a Parma, dove dirige la sua azienda cosmetica''. Da quando la sua relazione con l'imprenditore Flavio Briatore è finita, Elisabetta Gregorari ha sempre cercato di proteggere la sua privacy e di dribblare i paparazzi, anche per il bene di Nathan Falco, il figlio avuto dall'ex marito.

Ma adesso la showgirl calabrese non si nasconde più. Ha deciso di vivere questo nuovo amore sotto la luce del sole e di godersi la sua nuova vita. I due passeggiano per le vie del centro della capitale, sorridono, si scambiano qualche occhiata complice poi passeggiano in un parco. Infine decidono di chiamare un taxi per tornare a casa. Agli inizi di aprile la showgirl e l'imprenditore erano fuggiti a Parigi per un finesettimana romantico. Un viaggio romantico, una vera e propria fuga d'amore, stando a quanto raccontava il settimanale Chi. Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, infatti, avevano raggiunto in gran segreto la città degli innamorati in auto e si erano ritagliati una giornata di shopping, tra passeggiate e risate.

