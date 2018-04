È passato un mese dalla morte di Fabrizio Frizzi, da quel maledetto lunedì in cui l’Italia si è risvegliata con un amico in meno e una tristezza in più. Da allora se ne sono dette tante, parecchi hanno espresso il proprio rammarico e in tanti hanno pianto lacrime amare. Come dimenticare il volto devastato ma sobrissimo di Carlotta Mantovan, la moglie del conduttore; ma anche Rita Dalla Chiesa, l’ex coniuge del presentetatore Rai. È proprio lei a sfogarsi, adesso, a un mese dalla scomparsa dell’ex marito, commentando un post della conduttrice Rai Francesca Fialdini. Francesca ha infatti ricordato su Instagram Fabrizio Frizzi con un pensiero di affetto e Rita ha scritto: “Pensa che io non posso nemmeno nominarlo… I social (soprattutto quelli di un famigerato fan club!!!) mi stanno massacrando… Fatelo voi amici anche per me”. Già nei giorni scorsi, infatti, la ex moglie del conduttore scomparso era stata attaccata perché, secondo alcuni, avrebbe voluto sostituirsi a Carlotta Mantovan, moglie di Frizzi. E la stessa Rita aveva risposto a questi attacchi che, evidentemente, non si sono placati. (Continua dopo la foto)



“Non ho parole – ha risposto Francesca Fialdini – tu però Rita sei una donna libera e lo sei sempre stata. E molto rispettosa. Tu e Fabrizio avete saputo costruire un rapporto duraturo, sincero, profondo e bello anche dopo. Cosa rarissima. Continua a vivertelo così, come ti senti, come avete scelto insieme”. “È passato un mese, sei sempre nei nostri cuori, con il tuo sorriso, la tua forza, la tua simpatia, la tua gentilezza e la tua straordinaria bontà d'animo. Ci manchi tantissimo”. Con queste parole i colleghi dell'Eredità hanno salutato Fabrizio Frizzi a un mese dalla suo morte con un necrologio pubblicato sul Corriere della Sera. Il conduttore televisivo è deceduto, a 60 anni, il 26 marzo scorso i seguito ad un'emorragia cerebrale. La morte di Frizzi è stata accolta con dolore e commozione non solo da colleghi e amici ma anche dai fan che lo seguivano in tv da anni. Sui social il conduttore è stato ricordato con affetto e gentilezza.

“Ha fatto grande la Rai. Era il gentiluomo della tv”, così è stato definito nei tantissimi messaggi che subito dopo la notizia della sua morte hanno invaso la Rete. Una commozione testimoniata dalle migliaia di persone che hanno poi partecipato ai funerali del conduttore nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma. Il 23 ottobre scorso Fabrizio Frizzi era stato colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma “L’Eredità”. Venne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dove fu dimesso alcuni giorni dopo. Il conduttore era poi tornato in tv a dicembre, sempre alla guida del programma di RaiUno. Poi la morte, una tristezza infinita.

