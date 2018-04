Per un bel po’ di giorni non si è parlato d’altro (soprattutto sui social): la new entry spagnola del Grande Fratello Aida Nizar, che in Italia è conosciuta esclusivamente per aver partecipato ai programmi di Barbara D’Urso sostenendo Marco Ferri, bel modello e naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Ma chi è questa 43enne a dir poco esuberante? È davvero famosa in Spagna? E soprattutto, se lo è, per quale motivo lo è? Nel curriculum di Aida ci sono molti reality show: nel 2003 ha partecipato alla quinta edizione del Gran Hermano dove è rimasta una sola settimana, nel 2011 è volata in Honduras per Supervivientes (ed anche in questa occasione è stata la prima eliminata con oltre l’87% dei voti) fino all’anno scorso quando, nel cast del Gran Hermano Vip, si è più volte scontrata con Elettra Lamborghini. La prima cosa che emerge sbirciando la biografia di Aida Nizar, è che questa spagnola tutto pepe nella sua vita non si è fatta mancare proprio nulla… neanche il carcere! Sì, avete capito bene: la Nizar ha passato anche sei mesi in prigione per aver falsificato la sua carta d’identità. (Continua dopo la foto)



Non è dato sapere nello specifico perché avesse mai fatto una cosa del genere, ma di certo, come ormai hanno capito un po’ tutti, le sue azioni sono talmente strane e imprevedibili da attirare inevitabilmente le attenzioni del pubblico. Forse è per il suo passato e per la sua prorompente personalità che Barbara D’Urso, dopo averla ospitata un paio di volte a Domenica Live, l’ha voluta fortemente nella quindicesima edizione del reality show più antico della televisione? Del resto Aida è una veterana dei reality show, visto che è diventata famosa per aver partecipato, nel 2003, alla quinta edizione del Gran Hermano, dove tuttavia è rimasta una sola settimana. Nel 2011, poi, è stata in Honduras per Supervivientes, ovvero la versione iberica della nostra Isola dei Famosi. In quell’occasione, pensate un po’, Aida è stata la prima eliminata con oltre l’87% dei voti (una delle più odiate di sempre).

L’ultimo reality show prima del nostro GF l’ha fatto l’anno scorso, quando ha fatto parte del cast del Gran Hermano Vip, dove si è più volte scontrata non solo con Marco Ferri (la donna sostiene che lui ci abbia provato con lei, che invece non c’è stata, e per questo le porta rancore) ma anche con l’ereditiera Elettra Lamborghini, anche lei talvolta ospite della D’Urso nelle vesti (succinte) di opinionista d’eccezione. Insomma, secondo molti, la 43enne sembra avere tutte le carte in regola per far molto parlare di sé. Non pensate?

