Capelli corti, occhialoni giganti e qualche ruga in più sul volto. Negli anni ’90 era una vera e propria icona, voce piena, ironia innata e un sorriso contagioso in grado di sedurre chiunque. Così l’esordio era stato un successo con milioni di dischi venduti, poi era arrivata la chiamata del cinema con un ruolo a fianco di alcuni colossi hollywoodiani poi, lentamente, era uscita dai radar fino a oggi, quando ha deciso di presentare il suo nuovo look. E i commenti sono impietosi con alcuni fan che l’hanno paragonata a Bill Gates. Parliamo di Alanis Morisette, la signora della musica canadese che, nonostante le critiche, continua ad andare per la sua strada come se niente fosse. Nata il 1º giugno del 1974 nella città di Ottawa in Canada, dagli insegnanti Alan e Georgia Morissette, il primo franco-canadese di ascendenze irlandesi e la seconda di origini ungheresi. Ha un fratello di tre anni più grande, Chad, e un fratello gemello, Wade. La sua prima canzone, all'età di nove anni, è stata Fate Stay With Me. Ha 8 album all’attivo e milioni di dischi venduti. (Continua dopo la foto)



All'età di dieci anni, partecipò alle audizioni dello show per bambini della televisione canadese You Can't Do That on Television, registrato nella sua città, Ottawa. Passò le selezioni assieme al fratello Wade, e comparve nello show con una certa frequenza, per poi abbandonarlo dopo la prima stagione. L'anno seguente, Alanis pubblicò Fate Stay With Me in un 45 giri autoprodotto. Fu così notata da Stevan Klovan che, nel 1988, le fece cantare l'inno nazionale all'inaugurazione dei campionati mondiali di pattinaggio di figura. In seguito Alanis andò a New York, accompagnata dal musicista Leslie Howe, con lo scopo di incontrare i dirigenti delle case discografiche (fra i quali anche Scott Welch).

Questa esperienza fu poi raccontata in canzoni come UR (nell'album Supposed Former Infatuation Junkie).A New York, grazie all'aiuto di Leslie Howe la Morissette partecipò alla competizione per nuovi talenti "Star Search" che si teneva a Los Angeles, dove tuttavia perse al primo turno della competizione. Durante l'adolescenza ha sofferto di vari disturbi alimentari. Nel 2009 ha partecipato ad una maratona per la National Eating Disorders Association.All'inizio degli anni novanta è stata legata all'attore Dave Coulier. Nel 2002 conosce l'attore Ryan Reynolds al party per il 27º compleanno di Drew Barrymore. La coppia si fidanza nel giugno 2004, ma rompe nel febbraio 2007. Nel 2009 inizia una relazione con il rapper MC Souleye. La coppia si sposa il 22 maggio 2010 e il 25 dicembre dello stesso anno nasce il loro figlio, Ever Imre. Il 23 giugno 2016 mette al mondo la loro seconda figlia, Onyx Solace.

