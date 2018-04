La frecciatina lanciata da Giulia De Lellis non è passata inosservata ai milioni di follower che la seguono sui social. I ''Damellis'', così erano stati ribattezzati poco dopo la scelta avvenuta nello studio di ''Uomini e Donne'', si sono detti addio dopo due anni di amore, fiumi di selfie e dediche social. L'ultima era stata pubblicata proprio da Giulia una settimana prima del crack, durante il viaggio in Africa tra elefanti, mongolfiere e leoni. ''Questa foto la metto qui ma più che per voi, stavolta è per me. Come se fosse un promemoria. La metto per ricordare il nostro primo Safari. I sorrisi, lo stupore e la bellezza. La metto per discorsi di questa notte, le carezze, la pelle d’oca e la pioggia. La metto per noi amore @andreadamante, buongiorno! Ti amo più di ieri, tua'', aveva scritto Giulia pubblicando una foto che la ritraeva insieme ad Andrea Damante. Poi la rottura inaspettata che aveva lasciato senza parole i fan della coppia. Le voci che girano sulle plausibili motivazioni che avrebbero portato l'ex gieffina esperta di tendenze a lasciare il suo amato riguarderebbero i numerosi tradimenti di lui accumulati con sconosciute durante le serate svolte in discoteca. (Continua a leggere dopo la foto)



La verità ancora non è emersa del tutto, ma Giulia De Lellis sta lasciato una serie di indizio social che confermerebbero questa teoria e potrebbero spiegare la fine della storia con Andrea Damante. La coppia formata da Giulia e Andrea sembrava ormai essere solida e forte. Due edizioni del Grande Fratello Vip passate indenni, le dediche social, i viaggi insieme, la convivenza a Verona, la canzone dedicata da lui alla De Lellis e le interviste in cui parlavano di matrimonio, figli e famiglia sono solo un ricordo e Giulia continua a lanciare frecciatine velenose al suo ex fidanzato. "Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse?", ha scritto qualche giorno fa l'esperta di tendenze. Non solo.

Mercoledì 25 aprile Giulia ha pubblicato una foto che ritrae due giovani abbracciati mentre assistono al concerto di Gianni Morandi e ha scritto: ''Chi ama c'è! Io ho visto''. Come hanno fatto notare i follower di Giulia di è trattato chiaro riferimento alla storia d'amore con Andrea Damante e al vero amore. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti e adesso, anche se lei ha sempre detto di 'voler lavare i panni sporchi a casa', manca solo la conferma sul motivo che l'ha spinta a lasciare il dj. Poco dopo la notizia della rottura non era passato inosservato il doppio like, da parte della sorella e della madre di lei ad un post di una follower secondo cui Andrea Damante avrebbe avuto svariate relazioni, coperte dalla complicità dei suoi amici, mentre era fidanzato con Giulia. Quindi ancora un altro follower che aveva denunciato la sparizione di alcune "stories" sospette che avrebbero potuto incriminare lo stesso Damante.

