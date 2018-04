Il successo di Ballando con le stelle non si ferma. Quest'anno Milly Carlucci ha puntato su un cast vario, formato da personaggi conosciuti e non e portando sul suo palco presenze importanti come Al Bano e Romina Power, che nella puntata del 7 aprile hanno fatto alzare gli ascolti in maniera esponenziale. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'avventura a Ballando con le Stelle 2018 tra le varie coppie, non c'è solamente la gara nella mente dei concorrenti. In particolare, la coppia composta dal surfista di origine sarda Francisco Porcella e la ballerina Anastasia Kuzmina, sta dimostrando di possedere un grandissimo feeling, che va oltre la semplice intesa professionale. Era stato il settimanale ''Novella 2000'' a lanciare il gossip e adesso ritorna sull'argomento conferma la storia nata tra i due. ''Come abbiamo anticipato più di un mese fa noi di Novella 2000, - si legge sulla versione online del settimanale - i due concorrenti stanno davvero insieme. Dopo essersi nascosti per diverse settimane, pare che non riescano a nascondere la loro attrazione fatale. Al punto che la stessa Milly Carlucci sta cercando di convincerli a rendere pubblica la loro storia che è una storia pulita, una storia di due giovani che si sono innamorati e che assolutamente non possono più fare a meno l’uno dell’altra''. (Continua a leggere dopo la foto)



Francisco Porcella, atleta di origini italo-americane e vincitore dell'Oscar del surf. Nato a New York 32 anni fa da mamma americana e papà italiano, è cresciuto in Sardegna (''l'Hawaii italiana'', definisce l’isola) per poi trasferirsi all'età di 14 anni a Maui, nelle Hawaii. È infatti in Italia, che l'Hawaiian Quicksilver team l'ha conquistato; all'epoca, Francisco giocava a calcio nel Cagliari e sognava un futuro in Serie A. Ma, vedendo quei ragazzi calcare le onde, e ammirando le acrobazie di campioni come Titus Kinimaka, Dave Kalama e Laird, capì di voler vivere anche lui quelle esperienze. E così è stato. Lo scorso anno, a Nazarè (in Portogallo), ha cavalcato un'onda alta 22 metri (come un palazzo di 8 piani) vincendo così l'ambitissimo XXL Biggest Wave Award Champion (l'Oscar del surf).

Nelle scorse settimane il surfista ha avuto un incidente abbastanza serio con lo snowboard come lui stesso ha raccontato tramite un messaggio sul suo account Instagram: ''Un tempismo proprio perfetto per farmi male. Lussazione della clavicola… almeno non ho messo sotto il bambino che mi ha tagliato la strada in snowboard. Adesso bisognerà vedere se riuscirò a ballare sabato?! Voglio scusarmi con tutte le persone che si aspettavano tanto da me, specialmente la mia ballerina Anastasia Kuzmina… Sappiate che apprezzo tantissimo il vostro sostegno''. Anastasia aveva voluto far sentire la sua vicinanza con un dolce messaggio sui social.

