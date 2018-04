Non sembra placarsi il triste teatrino tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. I tre, probabilmente disgustati dal clamore mediatico che si amplifica giorno dopo giorno (anche grazie ai salotti dei programmi di attualità trash) non riescono a uscire da quello che è un gioco delle parti in cui è praticamente impossibile uscirne. L’ultima uscita, solo in ordine di tempo è quella capitata a Pomeriggio 5 in cui si parla della curiosa dichiarazione della Lecciso in un'intervista a un settimanale. Secondo l’utlima moglie del cantante infatti, sarebbe stata la Power a far ammalare il cantante. Per chi non lo sapesse, Al Bano, ha avuto un infarto mesi fa. È un rimpallo di responsabilità poiché Romina aveva fatto la stessa accusa alla rivale. Nel salotto di Barbara D'Urso gli opinionisti ribadiscono la loro posizione a favore della Lecciso lasciando intendere che l'unione ritrovata tra Al Bano e Romina non può portare nulla di buono. Per questo avrebbero ricevuto minacce di morte dai fan. “Io penso – ha dichiarato Al Bano a “DiPiù” - che il carattere di Loredana e il mio carattere siano incompatibili. Non solo: io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto”. (Continua dopo la foto)



Sul suo profilo a fianco alla foto incriminata, ha scritto: “Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato, anche quando non viene riconosciuto e, al contrario, viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti”. Non ha voluto aggiungere altro e le sue sembrano proprio le parole di una donna molto ferita. Probabilmente per spiegare quello che hanno suscitato in lei le parole del padre dei suoi figli bisognerà aspettare un’intervista, magari televisiva. A questo punto di questo amore resta solo il rancore e la polemica. Chi pensava in un riavvicinamento a questo punto dovrà ricredersi.“Ormai Loredana e io ci siamo lasciati, e io non voglio neanche sentirla al telefono, almeno adesso. Ma, se tra noi è finita, non è per Romina. Se n’è andata a dicembre, ha fatto la sua scelta”. Così si è espresso Al Bano su DiPiù. Poi ha anche spiegato i motivi della rottura, con la frase incriminata: “Io penso che il carattere mio e quello di Loredana siano incompatibili. Non solo: io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto. Ma, sia ben chiaro, non sto accusando Loredana!”.

